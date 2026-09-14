En 2050, pourquoi irons-nous encore dans les lieux culturels ?

En 2050, il est neuf heures du soir. Votre intelligence artificielle peut vous composer une symphonie adaptée à votre taux de cortisol, fabriquer un film inédit dont elle connaît déjà l’acteur, le rythme et la fin que vous préférerez, vous expliquer Caravage mieux que votre ancien professeur et transformer Proust en jeu immersif si les phrases longues vous fatiguent. Bref, le buffet culturel est ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et le cuisinier connaît vos allergies. Pourtant, vous mettez votre manteau et sortez. Pour aller où ? Dans un théâtre, peut-être. Une bibliothèque. Un festival. Mais pourquoi diable continuer à se déplacer lorsque presque toute la culture imaginable peut venir à nous ? Derrière cette question de technologie se cache une question beaucoup plus ancienne : de quoi aurons-nous encore besoin de faire ensemble ?

Commençons par éviter la boule de cristal en silicium. Rien ne permet d’affirmer qu’une intelligence artificielle générale, une IAG, existera en 2050, encore moins de connaître précisément ses capacités. À vingt-cinq ans, une prévision technologique possède à peu près la stabilité d’un programme de festival en plein mois d’août sous alerte orange. Nous n’avons toutefois pas besoin d’attendre une superintelligence sortie tout armée du cerveau de Sam Altman, de Pékin ou d’ailleurs pour voir apparaître le problème. Les systèmes génératifs savent déjà écrire, traduire, synthétiser, programmer, fabriquer des images, des voix, de la musique et de la vidéo. L’Organisation internationale du travail estime qu’un emploi sur quatre dans le monde appartient déjà à une profession présentant un certain degré d’exposition à l’IA générative, tout en soulignant que la transformation des tâches est, à court terme, beaucoup plus probable que la disparition complète des emplois.

Le ministère de la Culture réfléchit désormais aux conséquences de ces outils sur la création, la médiation et les droits des artistes. Mais la question de 2050 ne sera pas seulement : « Que saura produire l’IA ? » Elle sera aussi : « Qui pourra y accéder, qui la contrôlera et qui décidera de ce qu’elle nous donnera à voir ? » La COFAC a choisi pour ses Rencontres Culture 2026 un exercice assez délicieux : imaginer la France de 2050 à partir d’un scénario dans lequel la culture a volontairement été laissée en blanc. Aux acteurs culturels de remplir la case. Prenons cette page blanche au sérieux, mais poussons le jeu un peu plus loin. Au lieu de demander combien il restera de théâtres, de bibliothèques ou de festivals, demandons-nous ceci : si l’intelligence artificielle rend un jour abondante une partie de ce que les institutions culturelles avaient pour mission de rendre accessible, pourquoi conserver ces institutions ?

Et si la rareté changeait de nature ?

Nos institutions culturelles se sont en partie construites pour répondre à la rareté : rareté des livres, des archives, des artistes, des équipements et des lieux où les rencontrer. La bibliothèque rassemble les ouvrages et organise les savoirs. Le théâtre réunit acteurs et spectateurs. Le musée conserve des objets auxquels chacun ne peut accéder seul. Le conservatoire donne accès à des enseignants, à des instruments et à une progression que l’on ne trouve pas toujours dans un tutoriel isolé. Même l’industrie culturelle du XXe siècle, pourtant fondée sur la reproduction, reposait encore sur des choix, des coûts, des délais et des intermédiaires. Un disque devait être enregistré et pressé. Un livre imprimé. Un film coûtait suffisamment cher pour qu’un producteur perde le sommeil avant même le premier clap. Il fallait choisir, financer, éditer, distribuer, stocker, programmer. Bref : quelqu’un devait dire oui et, beaucoup plus souvent, non.

L’intelligence artificielle générative pourrait bouleverser une partie de cette économie. Produire un texte, une image, une musique ou une vidéo deviendrait beaucoup moins coûteux. Un film pour vous seul. Une chanson qui n’existait pas cinq secondes auparavant. Un jeu qui se construit pendant que vous y jouez. Un professeur qui connaît vos lacunes et ne prend jamais de vacances. Un roman dont vous pouvez changer la fin parce que Tolstoï n’avait manifestement pas compris ce que vous vouliez. Mais cette abondance ne supprimerait pas toutes les raretés. Elle les déplacerait.

Il faudrait toujours disposer de temps pour regarder, lire ou écouter. Il faudrait pouvoir distinguer une source fiable d’une fabrication persuasive. Il faudrait choisir parmi des millions de propositions, comprendre les critères de cette sélection et savoir qui bénéficie de nos préférences. Il faudrait encore faire confiance à quelqu’un, reconnaître une intention, attribuer une œuvre et accepter qu’elle ne soit pas entièrement fabriquée pour nous satisfaire. La question culturelle ne serait donc plus seulement : « Comment produire suffisamment d’œuvres ? » Elle deviendrait : « Auxquelles allons-nous consacrer notre temps, et pourquoi ? »

Car une ressource résiste assez bien au progrès technique : une journée continue d’avoir vingt-quatre heures. Nous pourrons peut-être générer un million de romans avant le petit déjeuner. Nous n’en lirons toujours qu’un, deux si nous sautons le déjeuner et divorçons. La grande rareté culturelle ne serait donc pas nécessairement l’œuvre. Ce serait notre attention — et, plus rare encore, notre attention commune.

Le public, cet animal bizarre qui regarde encore la même chose que son voisin

Une intelligence artificielle personnelle pourrait connaître nos préférences avec une précision légèrement indécente. Elle saura peut-être quelles histoires nous consolent, quels accords nous émeuvent, quelle durée nous fait décrocher, quel acteur nous irrite et à quel moment précis une intrigue doit introduire un cadavre pour éviter que nous regardions notre téléphone. La logique pourrait conduire très loin : mon film, ma musique, mon information, mon professeur, mon récit, mon esthétique. Une culture parfaitement ajustée à chacun, comme un costume numérique taillé par un majordome qui aurait lu notre historique de navigation.

Il y a seulement un petit problème : plus rien ne garantit alors que nous ayons vu, entendu ou lu quoi que ce soit ensemble. Deux personnes vivant sous le même toit pourraient habiter des univers symboliques presque sans intersection, se croiser devant le réfrigérateur et repartir chacune dans son multivers. C’est ici que le lieu culturel revient par la fenêtre après avoir été poliment raccompagné par la porte. Peut-être nous sommes-nous trompés en pensant qu’un théâtre, une bibliothèque ou un festival servait principalement à fournir des œuvres aux individus. Ces lieux accomplissent aussi une opération plus étrange : ils transforment des individus en public.

Un public n’est pas une collection de consommateurs disposés selon les normes de sécurité incendie. C’est un groupe de personnes qui accepte, pendant une heure, trois heures ou tout un week-end, de prêter attention à la même chose. À l’époque de l’hyperpersonnalisation, cette synchronisation élémentaire pourrait devenir un luxe politique.

Mais cette culture personnalisée ne sera probablement pas distribuée de manière égale. Elle dépendra de la qualité des équipements, de la connexion, du prix des abonnements, de la maîtrise des outils et de la capacité à formuler une demande pertinente. L’OCDE observe déjà que l’adoption de l’IA progresse de manière inégale selon les territoires, les secteurs et les entreprises, ce qui peut renforcer des écarts existants. Dans une analyse consacrée aux territoires, l’OCDE estime que les travailleurs urbains sont davantage exposés à l’IA générative que les travailleurs ruraux : 32 % contre 21 % en moyenne. L’abondance culturelle de 2050 pourrait donc être une réalité pour certains, une promesse incomplète pour d’autres et un service commercial coûteux pour beaucoup. Le lieu culturel aurait alors une fonction moins spectaculaire, mais essentielle : mettre en commun des outils, accompagner leurs usages, expliquer leurs limites et empêcher que la culture personnalisée devienne un privilège supplémentaire.

Le théâtre : quelqu’un respire encore devant vous

Prenons le théâtre. Pourquoi continuer à regarder des acteurs humains si des interprètes artificiels peuvent un jour produire toutes les apparences, toutes les voix, toutes les émotions et mourir magnifiquement huit fois par soir sans convention collective ? La réponse pourrait tenir en cinq mots : parce que quelqu’un est là.

Un acteur n’est pas seulement un dispositif assez coûteux permettant d’accéder à Hamlet. Il respire dans la même pièce. Il peut hésiter, trébucher, être sublime ou légèrement moins sublime que la veille. La représentation de ce soir n’existera exactement qu’une fois. Le spectateur sait surtout que les deux cents personnes autour de lui assistent au même événement au même moment. L’acteur et le public partagent une situation qu’aucun d’eux ne contrôle complètement : une panne, un silence, une réaction inattendue, une fatigue, une salle particulièrement attentive ou distraite.

Rien de tout cela ne constitue nécessairement une supériorité esthétique. Une IA pourra peut-être fabriquer un spectacle plus beau, plus précis, plus spectaculaire et, comble de l’affront, plus émouvant. Mais elle ne proposera pas exactement la même chose. Le spectacle vivant ne tire pas seulement sa valeur de la présence de corps humains. Il la tire aussi de l’exposition, du risque et de la responsabilité : quelqu’un s’engage devant d’autres personnes, dans un temps partagé, sans pouvoir recalculer entièrement ce qui va se produire.

À mesure que l’imitation du vivant devient parfaite, la présence humaine pourrait devenir plus précieuse symboliquement. L’industrialisation a rendu désirable le fait main ; pourquoi la synthèse généralisée ne produirait-elle pas un marché du fait humain ? On imagine déjà l’affiche : « Interprétation 100 % humaine. Aucun personnage synthétique. » Comme le bio, mais avec des comédiens. Non pas une garantie de génie — les humains ayant depuis longtemps démontré leur capacité à produire eux-mêmes d’excellents navets — mais une garantie de provenance. Le spectacle vivant découvrirait alors que son adjectif était depuis le début son meilleur argument : il est vivant.

Ce déplacement se laisse déjà entrevoir dans les projets de théâtre qui associent création, transmission, participation, artistes résidents et ouverture au territoire. D’ici à 2050, ce mouvement pourrait s’accélérer : moins seulement venir voir une œuvre, davantage venir faire l’expérience d’une présence et d’une relation.

La bibliothèque : quand obtenir une réponse ne suffit plus

La bibliothèque affronte un problème encore plus cocasse. Supposons qu’en 2050 un adolescent puisse dire : « Explique-moi la guerre de Trente Ans comme si j’avais treize ans. Maintenant comme si j’étais doctorant. Donne-moi les sources allemandes, les lectures contradictoires, traduis-les, puis fais-moi passer un oral. » L’agent artificiel s’exécute sans soupirer et sans lui rappeler que la bibliothèque ferme dans dix minutes. Pourquoi sortir ? Peut-être justement parce que le problème ne sera plus d’obtenir une réponse. Il sera de savoir pourquoi nous devons la croire.

Dans un monde où fabriquer un faux document convaincant devient aussi banal que recadrer une photo, les questions décisives changent : qui parle ? D’où vient ce texte ? Cette image existait-elle ? Quelles sources ont été utilisées ? Qu’a-t-on omis ? Qui contredit cette version ? Que peut-on vérifier indépendamment ?

La bibliothèque pourrait perdre une partie de sa fonction documentaire traditionnelle et gagner une fonction presque constitutionnelle : devenir une institution de la confiance. Elle conserverait non seulement des documents, mais leur provenance. Elle maintiendrait une frontière entre archive, interprétation, falsification et invention. Elle offrirait un endroit où le réel possède encore un numéro de cote.

Et puis la bibliothèque pourrait continuer de servir à quelque chose d’encore plus archaïque : entrer quelque part sans sortir sa carte bancaire. Un intérieur public, chauffé l’hiver, frais pendant les canicules, où peuvent cohabiter enfants, étudiants, personnes âgées, travailleurs, rêveurs, solitaires et gens venus simplement parce que dehors il pleut. Le congrès 2026 de l’Association des bibliothécaires de France organisé à Rennes avait choisi un mot beaucoup moins futuriste que métavers ou bibliothèque quantique : l’hospitalité. Drôle de vieux mot. Peut-être un mot d’avenir. La bibliothèque de 2050 pourrait ainsi être à la fois médiathèque, espace de travail, atelier, refuge climatique, lieu d’information vérifiée, centre de formation aux outils artificiels et endroit où une personne âgée sait qu’elle croisera quelqu’un.

Le bibliothécaire payé pour nous contrarier

Une intelligence artificielle qui nous connaît parfaitement peut devenir un remarquable conseiller culturel. Elle sait ce que nous aimons, ce que nous évitons et à quel chapitre nous abandonnons les romans russes. Le rêve de la recommandation devient enfin parfait. Et c’est précisément là qu’il commence à sentir le piège.

Car une part considérable de la culture tient dans la rencontre avec ce que nous n’aurions jamais demandé. Un écrivain dont nous ignorions le nom. Une musique qui nous agace avant de nous obséder. Une pièce que nous ne comprenons pas. Une idée qui ne rentre pas dans notre mobilier mental. La fonction du bibliothécaire, du libraire, du programmateur ou du commissaire d’exposition pourrait devenir franchement subversive : nous désadapter de nous-mêmes.

Au lieu du traditionnel « Vous avez aimé ceci, vous devriez aimer cela », le lieu culturel pourrait dire : « Vous n’auriez jamais choisi cela. C’est exactement pour cette raison que nous l’avons mis devant vous. » Dans une société qui optimise tout, le théâtre, la bibliothèque ou le musée deviendraient peut-être des services publics de la mauvaise surprise. Une excellente nouvelle.

Le festival, ou l’art d’être mal installé ensemble

Reste le festival, sans doute la forme culturelle la moins défendable devant un ingénieur chargé d’optimiser l’humanité. Déplacer des dizaines de milliers de personnes. Transporter des artistes. Construire des scènes pendant des semaines pour les démonter trois jours plus tard. Marcher dans la boue. Faire la queue. Dormir sous une tente. Boire quelque chose de tiède vendu au prix d’un grand cru. Entendre imparfaitement une musique disponible chez soi en haute définition. À presque tous les critères d’efficacité, le festival est une catastrophe. Et si c’était son avenir ?

Un festival ne produit pas seulement de la musique, du théâtre ou du cinéma. Il produit une géographie temporaire. Des milliers de personnes décident que, pendant quelques heures, cet endroit précis compte plus que tous les autres. La météo compte. Les jambes lourdes comptent. La rencontre accidentelle compte. Même la demi-heure passée à chercher son ami entre deux scènes finit parfois dans les souvenirs. Ce qui paraissait être du frottement inutile dans une économie de distribution devient central lorsque le contenu lui-même ne manque plus. On ne vient plus seulement chercher une musique. On vient chercher le fait d’avoir été là lorsqu’elle a eu lieu.

Le festival possède encore une propriété rétive au numérique : l’irréversibilité. Tel soir, à telle heure, sous cette pluie-là, quelque chose s’est produit. Vous y étiez ou vous n’y étiez pas. Aucun bouton « générer à nouveau » ne rend exactement la soirée. Dans une civilisation où tout peut être reproduit, ce qui n’arrive qu’une fois pourrait devenir un luxe.

Il reste toutefois un invité qui ne lit pas les programmes culturels : le climat. La trajectoire française de référence pour l’adaptation retient un réchauffement de +2,7 °C en 2050 pour la France hexagonale et la Corse, par rapport à l’ère préindustrielle. Elle prévoit également une multiplication des vagues de chaleur, des sols plus secs et des épisodes de pluies extrêmes. Les festivals pourraient donc devenir culturellement plus désirables et matériellement plus compliqués à organiser. Changer de saison, commencer plus tard, protéger les publics de la chaleur, revoir les transports, l’eau, les assurances et parfois la taille même de l’événement : la fête devra apprendre la climatologie.

Le baromètre 2025 du ministère de la Culture confirme déjà la fragilité économique du secteur : parmi les festivals répondants, 46 % affichent un résultat financier négatif, leurs dépenses dépassant leurs recettes. Le festival de 2050 pourrait ainsi devenir plus précieux au moment même où il deviendrait plus difficile à maintenir.

Et si l’IA changeait notre temps ?

Nous tournons peut-être autour d’une révolution plus profonde. La grande question n’est pas seulement de savoir ce que l’IA fera aux artistes. Elle est de savoir ce qu’elle fera à nos journées. Aucune étude sérieuse ne permet aujourd’hui de proclamer l’abolition prochaine du travail, grande nouvelle que les humains reçoivent régulièrement depuis l’invention de la machine à vapeur sans avoir encore réussi à libérer leur lundi matin. L’OIT parle surtout de transformation des tâches, pas d’une disparition générale des emplois.

Mais nous parlons de 2050. Si l’intelligence artificielle, l’automatisation et la robotique augmentent considérablement la productivité, deux futurs opposés deviennent imaginables. Dans le premier, une partie des gains est convertie en temps. On travaille moins. Le véritable choc culturel ne serait peut-être pas une explosion de la consommation, mais une explosion de la pratique : écrire, jouer, chanter, danser, fabriquer, répéter, filmer, apprendre, créer une troupe, monter un concert, organiser un festival.

Le lieu culturel ne serait alors plus seulement l’endroit où des professionnels fabriquent quelque chose pour des gens assis dans le noir. Il deviendrait une infrastructure de capacité collective : salles, instruments, scènes, machines, conseils, rencontres et regards. L’artiste professionnel ne disparaîtrait pas, mais certaines raretés techniques s’effondreraient. Lorsque presque tout le monde peut produire une jolie image, une musique propre ou une vidéo spectaculaire, la compétence précieuse se déplace : moins seulement savoir fabriquer, davantage savoir quoi fabriquer, pourquoi, avec qui et pour dire quoi. La culture pourrait devenir moins une économie de la fabrication qu’une économie de l’intention.

Ou alors les machines travaillent, mais pas pour nous

Rien ne garantit toutefois que les gains de productivité soient transformés en mercredis après-midi consacrés à la céramique et au théâtre amateur. Une bifurcation nettement moins sympathique existe. Quelques entreprises pourraient contrôler les modèles les plus puissants, les infrastructures de calcul, les agents personnels, les données permettant de nous connaître et les plateformes capables de fabriquer directement les œuvres.

Aujourd’hui, une plateforme choisit surtout ce qu’elle nous montre. Demain, elle pourrait choisir ce qu’elle fabrique pour nous. Ce n’est pas une petite mise à jour logicielle. C’est un changement de souveraineté culturelle. Quelques infrastructures pourraient produire en temps réel des millions, puis des milliards de cultures personnelles. Chacun son récit, chacun son spectacle, chacun son petit cosmos, livré avec abonnement familial et conditions générales d’utilisation longues comme La Recherche du temps perdu.

Le problème n’est plus seulement ici l’inégalité d’accès aux meilleurs outils : c’est la concentration du pouvoir de produire, filtrer et personnaliser nos environnements symboliques. Celui qui contrôle le modèle ne possède plus seulement un catalogue ou un canal de distribution ; il peut devenir simultanément producteur, programmateur, intermédiaire, prescripteur et parfois même auteur invisible de ce que nous voyons. Dans ce monde, la politique culturelle devrait peut-être moins corriger les seules défaillances du marché que préserver des espaces où l’imaginaire n’est pas entièrement fabriqué en fonction d’un profil, d’un historique et d’un calcul de satisfaction. Le théâtre public, la bibliothèque, le petit festival associatif prendraient alors une couleur presque dissidente : des endroits où personne ne possède entièrement l’algorithme de ce qui va nous arriver.

En 2050, nous aurons encore des genoux, des canicules et quelques années de plus

À force de parler d’IAG, on finirait presque par oublier que 2050 sera peuplé d’êtres humains avec des articulations, une température corporelle et un âge. Selon les projections démographiques actuellement publiées par l’Insee, les personnes âgées de 75 ans ou plus représenteraient 16,5 % de la population française en 2050. Ce vieillissement changera très concrètement les lieux culturels : accessibilité, acoustique, transports nocturnes, horaires, sièges, confort thermique, proximité, besoin de rester sans objectif précis et rencontres entre générations.

Le vieillissement et l’intelligence artificielle semblent appartenir à deux histoires différentes. Ils pourraient pourtant pousser dans la même direction : plus il devient facile d’accomplir chez soi certaines fonctions, plus la raison de sortir devient relationnelle. La bibliothèque pourrait être à la fois médiathèque, salle de travail, atelier, refuge climatique, lieu d’information vérifiée et endroit où une personne âgée sait qu’elle croisera quelqu’un. Le bâtiment culturel serait moins défini par ce qu’il stocke que par les relations qu’il permet.

Qui paiera le commun ?

C’est ici que le petit nuage prospectif rencontre la comptabilité publique, ce grand fauve sans poésie. En 2024, les collectivités territoriales françaises ont consacré 10 milliards d’euros à la culture : 7,7 milliards en fonctionnement et 2,3 milliards en investissement. En 2025, 47 % des collectivités répondantes au baromètre de l’Observatoire des politiques culturelles déclaraient une baisse de leur budget culturel par rapport à 2024.

Ces chiffres ne décrivent pas à eux seuls toute la situation de la culture en France. Ils montrent cependant une tension durable : les lieux culturels peuvent être sollicités pour remplir davantage de fonctions — sociales, éducatives, climatiques, numériques et démocratiques — alors même que leurs moyens demeurent fragiles. Le risque de 2050 pourrait donc ne pas être que les lieux culturels deviennent inutiles. Il pourrait être presque plus cruel : qu’ils deviennent davantage nécessaires au moment où leur financement paraît moins évident. Il est facile de calculer ce que coûte une bibliothèque. Beaucoup plus difficile de faire apparaître dans une feuille Excel la valeur exacte d’un endroit où des inconnus continuent à partager le même monde.

Quatre futurs entrent dans un théâtre

Premier futur : l’intelligence artificielle est largement accessible, la productivité augmente et une partie du temps libéré est effectivement partagée. Les pratiques amateurs explosent. Théâtre, bibliothèque, fablab, école d’art et maison de quartier commencent à ressembler aux différentes pièces d’une même maison. Le lieu culturel devient un atelier civique.

Deuxième futur : quelques groupes contrôlent agents, modèles et univers personnalisés. La culture courante devient domestique, synthétique et infiniment disponible, mais de manière inégale. Les institutions publiques et indépendantes survivent comme des contre-espaces où l’on peut encore rencontrer quelque chose qui n’a pas été fabriqué spécialement pour soi.

Troisième futur : après deux décennies passées à boire au tuyau d’incendie de la génération artificielle, une partie de la population réclame du local, du vivant, du maladroit, du vérifiable, du corps. Les petites salles, ateliers, librairies, chorales et festivals deviennent les produits de luxe d’une civilisation saturée de perfection synthétique.

Quatrième futur, sans doute moins cinématographique mais assez plausible : tout cela arrive en même temps. D’un côté, une culture numérique presque infinie, immédiatement disponible pour ceux qui peuvent y accéder. De l’autre, une culture physique moins abondante, mais recherchée pour ce qu’elle ne peut offrir qu’une fois : ce lieu, ces gens, ce soir.

Le lieu culturel ne donnera plus seulement accès

Et nous revoilà devant notre drôle de problème. Pendant des décennies, les politiques culturelles ont cherché à démocratiser l’accès aux œuvres. Bibliothèques, maisons de la culture, médiathèques, tarifs réduits, décentralisation, numérique : il s’agissait de rapprocher l’œuvre du citoyen. Mais que signifie encore « rapprocher » lorsque la culture finit par vivre dans notre poche, nos lunettes, notre salon et peut-être directement dans notre assistant personnel ?

Le problème pourrait s’inverser. Il ne s’agirait plus seulement de faire entrer la culture dans les foyers. Elle risque d’y être jusqu’au plafond. Il faudrait aussi réussir à faire sortir les gens de leurs mondes personnalisés : sortir pour rencontrer ce que l’on n’avait pas demandé ; regarder quelqu’un qui existe réellement ; éprouver une œuvre qui résiste au bouton « personnaliser » ; discuter avec quelqu’un qui n’a pas la même interprétation ; accéder à des outils que l’on ne pourrait pas financer seul ; sortir parfois simplement parce qu’il est bon de se trouver dans un endroit où d’autres êtres humains ont eu la même idée.

Nous découvririons alors que les lieux culturels n’avaient jamais seulement servi à distribuer des œuvres. Ils fabriquaient aussi, presque en contrebande, de la présence, de la confiance, de la contradiction, du hasard, de la mémoire, des rencontres et du public. Autrement dit : un monde en commun.

C’est ce qu’il faudrait maintenant demander aux responsables de théâtres, de bibliothèques et de festivals : « Si, en 2050, chacun peut disposer instantanément chez lui de nombreuses œuvres, de savoirs et de créations fabriquées à sa demande, quelle raison restera-t-il de venir chez vous ? » Puis : « Qu’est-ce qu’un lieu culturel peut produire qu’une intelligence artificielle personnelle ne peut pas produire ? » Et enfin : « Votre mission sera-t-elle encore de donner accès à la culture, ou de fabriquer du commun ? »

Peut-être leurs réponses détruiront-elles proprement notre hypothèse. Parfait. La prospective qui ne risque jamais d’avoir tort n’est qu’un communiqué de presse envoyé depuis le futur.

Reste pourtant une intuition. Une intelligence artificielle pourra peut-être écrire une histoire, la traduire, l’illustrer, composer sa musique, la mettre en scène, l’adapter à notre humeur et nous l’expliquer mieux que personne. Elle pourra peut-être produire pour chacun l’œuvre qu’il désirait avant même qu’il sache qu’il la désirait. Mais elle ne garantira ni l’égalité d’accès, ni la confiance dans les sources, ni la surprise, ni la responsabilité d’un auteur, ni la rencontre avec des inconnus. Elle ne suffira pas nécessairement à produire une culture commune.

Pour qu’une telle culture existe, il faudra encore réaliser une opération beaucoup plus primitive, beaucoup moins efficace et probablement beaucoup plus importante : accepter de consacrer ensemble une partie de notre temps limité à quelque chose que nous n’avons pas chacun choisi séparément.

C’est peut-être cela, au fond, qu’un public continuera d’être. Et c’est peut-être pour cela que nous continuerons à construire des lieux. En 2050, nous n’aurons peut-être plus besoin des lieux culturels pour trouver des œuvres. Nous pourrions en avoir plus que jamais besoin pour trouver ce qu’aucune abondance artificielle ne garantit : de la confiance, de l’imprévu, du commun — et les uns les autres.