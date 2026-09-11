Charlie Dalin à Concarneau, la mer fera du bruit pour son dernier vœu

Pas de minute de silence. Des cornes de brume, des sirènes, des voiles, des fumigènes, des enfants sur l’eau et des dizaines de bateaux réunis dans la baie. Mardi 15 septembre 2026, Concarneau rendra hommage à Charlie Dalin, vainqueur du dernier Vendée Globe, mort à 42 ans. Le navigateur avait laissé une consigne singulière : que son départ ne donne pas lieu à une cérémonie funèbre mais à une immense fête de la mer. Son dernier vœu est en train de devenir l’un des rassemblements maritimes les plus émouvants de ces dernières années.

Il y aura forcément de la tristesse. On ne rassemble pas une famille, des amis, des marins et plusieurs milliers d’inconnus autour d’un homme disparu à 42 ans sans que quelque chose se serre quelque part. Mais Charlie Dalin avait pensé à cela aussi. Alors il avait demandé autre chose : pas que l’on se taise, mais que l’on fasse du bruit.

Le mardi 15 septembre 2026, à 18 h 45, la baie de Concarneau devrait donc connaître une scène inhabituelle. Au lieu de la traditionnelle minute de silence, les bateaux feront retentir leurs cornes de brume et leurs sirènes. Le public applaudira. Des fumigènes colorés s’élèveront au-dessus de l’eau tandis que l’Abeille Bretagne projettera ses jets d’eau. Quelques minutes plus tard viendra le passage aérien de la Marine nationale, avant un feu d’artifice tiré depuis le quai Nul. Une minute de bruit pour un homme qui avait passé sa vie à écouter les bateaux.

Un dernier départ, mais sans ligne d’arrivée

La facilité aurait été de célébrer le champion. Il y aurait de quoi. Le 14 janvier 2025, Charlie Dalin avait remporté le Vendée Globe en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes, améliorant de plus de neuf jours le précédent record détenu par Armel Le Cléac’h.

L’histoire possédait même la perfection narrative que le sport produit parfois sans la chercher. Quatre ans auparavant, lors du Vendée Globe 2020-2021, Dalin avait été le premier marin à franchir la ligne d’arrivée avant d’être classé deuxième derrière Yannick Bestaven après application des compensations accordées aux skippers qui s’étaient déroutés pour participer aux recherches et au sauvetage de Kevin Escoffier.

Ce que presque personne ne savait lorsque Dalin entra dans le chenal des Sables-d’Olonne en vainqueur, c’est qu’une autre course était engagée depuis l’automne 2023. Un cancer gastro-intestinal avait été diagnostiqué. Dalin avait pris le départ du Vendée Globe sous traitement et effectué le tour du monde avec cette maladie à bord, adaptant notamment son sommeil et son organisation.

Cette connaissance rétrospective pourrait aujourd’hui écraser tout le reste. Charlie Dalin, pourtant, semble avoir voulu empêcher précisément cela : que sa maladie devienne son dernier récit, que sa mort recouvre sa vie.

Transformer les funérailles en fête de la mer

Son souhait était très clair : réunir les familles de la voile qu’il avait aimées et faire de ce dernier rassemblement quelque chose de joyeux, collectif et tourné vers les enfants. Après sa disparition, son épouse Perrine Le Pape-Dalin a confié l’organisation de cette journée à l’agence Disobey, qui accompagnait la communication du skipper depuis huit ans. L’intention formulée par les organisateurs est sans ambiguïté : pas une cérémonie mortuaire, mais une fête de la mer, de la voile et de la vie.

Et peu à peu, l’hommage a pris les dimensions d’une armada. Au 9 septembre, l’organisation recensait déjà plus de 40 bateaux habitables parmi les Ultim, IMOCA, Ocean Fifty, Class40, Figaro Beneteau et Mini 6.50, auxquels doivent s’ajouter près de 70 supports de voile légère, dont des wingfoils, Optimist et Lasers. Plaisanciers et pêcheurs locaux sont également appelés à participer. Six vedettes de la SNSM, l’Abeille Bretagne et le patrouilleur Le Cormoran de la Marine nationale accompagneront l’ensemble.

Ce mélange est probablement ce qu’il y a de plus juste dans l’événement. Il aurait été possible de réunir uniquement les machines spectaculaires de la course au large : Ultim géants, IMOCA à foils et bateaux océaniques bardés de technologie. Mais ils navigueront à côté des petits. Et même des tout petits.

De l’Optimist au Vendée Globe

Une centaine d’enfants de l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur, où est scolarisé le fils de Charlie Dalin, seront embarqués gratuitement sur un navire spécialement affrété par les Vedettes de l’Odet afin de suivre la parade depuis la mer. Une flotte d’Optimist évoluera également dans la baie.

L’image pourrait sembler fabriquée si elle n’était pas si exactement accordée à l’histoire d’un marin. Avant les foils, les logiciels météo, les architectes navals, les dizaines de milliers de milles et le record autour du monde, il y eut nécessairement l’apprentissage élémentaire : comprendre ce que fait le vent, sentir ce que dit un bateau, apprendre que l’on ne commande jamais tout à fait à la mer.

L’homme devenu architecte naval de formation puis l’un des navigateurs les plus précis de sa génération n’avait finalement jamais cessé de perfectionner ce premier geste : mettre une voile dans le vent et chercher jusqu’où elle peut conduire. Le 15 septembre, les bateaux les plus sophistiqués de la course océanique navigueront ainsi dans la même baie que ceux sur lesquels des enfants découvrent la voile. Une génération regardera l’autre. C’est peut-être là, davantage encore que dans les discours officiels, que se trouvera l’hommage.

MACIF Santé Prévoyance remontera une dernière fois le chenal

À 17 h 30, la grande parade commencera dans la baie. Puis, entre 18 h 30 et 18 h 45, un bateau aura évidemment une place particulière : MACIF Santé Prévoyance, l’IMOCA avec lequel Charlie Dalin a remporté son Vendée Globe, remontera le chenal pour venir se placer devant le quai Nul.

Le bateau sera là. Pas son skipper. Il est difficile d’imaginer que cet instant puisse ne pas être bouleversant. Car les grands voiliers de course possèdent cette étrangeté : ils sont à la fois des objets industriels et des présences. Pendant des années, un navigateur les conçoit, les développe, les règle, les écoute, les répare. Il apprend quelle vibration annonce un problème, quel bruit est normal et lequel ne l’est plus. Le 15 septembre, ce sera peut-être au tour des bateaux de parler pour lui.

Pas un mausolée, un passage de témoin

La tentation existe toujours, après la disparition prématurée d’un champion, d’enfermer sa vie dans son exploit ultime. Charlie Dalin pourrait devenir « celui qui a gagné le Vendée Globe avec un cancer ». Ce serait spectaculaire. Et terriblement réducteur.

Il fut aussi architecte naval de formation, figariste, technicien d’une méticulosité exceptionnelle, navigateur d’une remarquable régularité, concurrent, équipier, mari, père et compagnon de ponton. Son palmarès dit évidemment quelque chose de lui, mais pas tout.

Le choix même de cette dernière fête semble prolonger cette manière d’être. La journée ne sera pas organisée autour d’un monument mais autour d’une baie, pas uniquement autour de la mémoire mais de ce qui vient après. Voilà sans doute pourquoi les enfants y occupent une place si importante. Un hommage regarde généralement derrière lui ; celui-ci veut regarder devant.

Concarneau, port d’attache et port de mémoire

Ce rassemblement ne pouvait guère avoir lieu ailleurs. Né au Havre, Charlie Dalin avait fait de la Bretagne et de Concarneau l’un des centres de sa vie de marin. La ville avait déjà accueilli son retour après sa victoire au Vendée Globe en janvier 2025. Elle accueillera cette fois son bateau sans son skipper, mais toute la mer autour.

La Macif, la Fédération française de voile, la classe IMOCA, OC Sport, la Région Bretagne et le Département du Finistère soutiennent l’événement. La ministre de la Mer et de la Pêche Catherine Chabaud, elle-même navigatrice et ancienne concurrente du Vendée Globe, doit prendre la parole aux côtés notamment de Perrine Le Pape-Dalin, de l’organisateur Yannick Perrigot et du président de la FFVoile Jean-Luc Denéchau. Ce sera donc un hommage auquel participeront les institutions, mais sa forme demeurera d’abord populaire. Et son langage, marin.

Avant le 15 septembre, un film pour raconter l’autre course

L’hommage commencera en réalité deux jours auparavant. Le dimanche 13 septembre à 14 h, le Cinéville de Concarneau projettera L’Albatros hurleur, documentaire consacré à l’aventure de Charlie Dalin sur le Vendée Globe, à sa victoire et au combat qu’il menait parallèlement contre la maladie. Le billet coûtera 5 euros, dont la moitié sera reversée à la Fondation de la Vocation, dont le navigateur était parrain en 2025. Le mardi 15, une fresque géante sera également réalisée dès 12 h 30 sur la plage de Kerleven, à La Forêt-Fouesnant, avant l’accueil du public sur la Corniche à 16 h. Puis viendront la musique, les discours, les bateaux. Et enfin le bruit.

Le dernier vœu de Charlie Dalin

Il existe plusieurs manières de laisser une trace : un nom dans un palmarès, un record — 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes —, un bateau, un livre, des images d’arrivée au lever du jour. Charlie Dalin en laisse une autre, peut-être moins mesurable. Son dernier souhait ne demandait pas que l’on parle davantage de lui. Il demandait que la voile continue à faire rêver, particulièrement les enfants, et que demeure le message auquel les organisateurs veulent consacrer cette journée : inciter chacun à se donner les moyens d’aller au bout de ses ambitions.

Alors, mardi soir, à Concarneau, il n’y aura pas de silence. Il y aura les grands bateaux et les petits Optimist, les marins qui ont traversé tous les océans et les enfants qui commencent seulement à regarder au-delà de la baie, les cornes de brume, les sirènes, les fumigènes et les applaudissements. Et, au milieu de ce vacarme, une absence. Mais une absence que Charlie Dalin aura choisi de remplir de mer.

Informations pratiques

Hommage populaire à Charlie Dalin — mardi 15 septembre 2026, Concarneau. Accueil du public à partir de 16 h sur la Corniche ; prises de parole à 17 h 15 ; parade maritime de 17 h 30 à 19 h ; remontée du chenal par MACIF Santé Prévoyance entre 18 h 30 et 18 h 45 ; « minute de bruit » à 18 h 45 ; passage aérien à partir de 18 h 52 ; feu d’artifice à 18 h 55 ; conclusion à 19 h et fin de la manifestation annoncée à 19 h 10. Accès libre et gratuit. Un écran géant permettra de suivre la parade depuis la Corniche et une retransmission en ligne est annoncée. La Corniche sera fermée à la circulation mardi de 9 h à minuit.