Céret

˝ LES MERCREDIS PABLO˝

Place Picasso Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les mercredis le restaurant Le Pablo organise un repas

.

Place Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94

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English :

On Wednesdays, Le Pablo restaurant hosts a meal

L’événement ˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME