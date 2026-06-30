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˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret

˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret

˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Place Picasso
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Céret

˝ LES MERCREDIS PABLO˝

Place Picasso Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Les mercredis le restaurant Le Pablo organise un repas
  .

Place Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94 

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English :

On Wednesdays, Le Pablo restaurant hosts a meal

L’événement ˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME

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