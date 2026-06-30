˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret
˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret mercredi 8 juillet 2026.
Céret
˝ LES MERCREDIS PABLO˝
Place Picasso Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Les mercredis le restaurant Le Pablo organise un repas
.
Place Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94
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English :
On Wednesdays, Le Pablo restaurant hosts a meal
L’événement ˝ LES MERCREDIS PABLO˝ Céret a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME
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