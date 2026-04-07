& : ̂ ̀ ́, French Tech Central Lille, Lille

& : ̂ ̀ ́ Mardi 7 avril, 14h00 French Tech Central Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T15:30:00+02:00

Un impayé qui s’éternise ? Un grand compte qui ne répond plus ? Un contrat public qui s’enlise dans la complexité ?

En tant que startup, comment débloquer une situation contractuelle sans briser la relation client ? Comment vous faire repérer par les acheteurs publics ?

?

Il existe une solution simple, gratuite et confidentielle : Le Médiateur des entreprises – un dispositif encore trop méconnu, mais de plus en plus utilisé par les acteurs économiques pour résoudre rapidement des situations bloquées.

Rejoignez nous pour cette masterclass exclusive avec les équipes de la Médiation des entreprises et de la DREETS

Au programme de cette intervention :

Introduction par Nicolas Mohr, directeur général du Médiateur des entreprises

➡️ L’action du Médiateur des entreprises et les enseignements de l’Observatoire des relations entre startups et grands comptes

Présentation par Chantal Leclercq – Médiatrice Régionale Déléguée et Fatima Djedidene, médiatrices régionales à la DREETS Hauts de France

➡️ ́ : Tout sur ce processus agile pour résoudre vos litiges de manière amiable et rapide.

➡️ : Maîtrisez le cadre réglementaire qui vous permet de signer des marchés ‘ ̀ € sans publicité ni mise en concurrence.

➡️ & ́ : Comprenez comment les acheteurs vous identifient pour sortir de l’anonymat (le frein n°1 pour 52% des acheteurs).

French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app9PDMIY5tG2LGMs/shrs8br6Gl2wrUYgH »}]

Événement La French Tech