̂, La Batterie, Guyancourt

̂ Samedi 20 juin, 18h00 La Batterie Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Dernière manifestation de la saison avant la programmation estivale de Vive l’été à Guyancourt, la Fête de la musique est un rendez-vous immanquable !

En ce jour de solstice d’été, cette grande manifestation ouverte à tous les musiciens et toutes les musiciennes, amateurs de tous niveaux ou professionnels, célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

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