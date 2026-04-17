́ ́ ̈ ́ ́ Château-Chervix
́ ́ ̈ ́ ́ Château-Chervix vendredi 17 avril 2026.
Château-Chervix
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Champ de foire Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Cette kermesse marque le temps de restitution festif de leurs créations, ouvert à tous.
Au programme
Stands et jeux de kermesse imaginés par les enfants
Décors et univers médiévaloïdes réalisés pendant les ateliers
Musique et danses médiévales avec la cie L’Arbre Fée
Tir à l’arc avec les Archers du Martoulet
Jeux en bois avec l’association Ludotech
Petite forge et frappe de monnaie avec Les forges du Tréfonds
Bibliothèque en plein air et heure du conte avec la Maison du Père Castor et la bibliothèque de Château Chervix
Exposition proposée par les Amis de la Tour
A 18h > Spectacle jeune public Les Contes merveilleux du Moyen Âge par la cie L’Arbre Fée
Un après-midi festif et ouvert à tous, au cœur du Moyen Âge revisité par les enfants !
Buvette sur place avec Le Relais du Puy de bar .
Champ de foire Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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L’événement ́ ́ ̈ ́ ́ Château-Chervix a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne