̈ Palau-del-Vidre mercredi 17 décembre 2025.
86 Avenue Joliot Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
venez partager un moment magique en famille à la médiathèque !
Au programme lecture d’histoires de Noël, suivie d’un atelier créatif pour petits et grands.
Atelier limité à 10 places — pensez à réserver !
Inscription obligatoire 04 68 88 45 69
86 Avenue Joliot Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 45 69
English :
come and share a magical moment with your family at the mediatheque!
On the program: reading of Christmas stories, followed by a creative workshop for young and old.
Workshop limited to 10 places? remember to book!
Registration required: 04 68 88 45 69
