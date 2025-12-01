̈

86 Avenue Joliot Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

venez partager un moment magique en famille à la médiathèque !

Au programme lecture d’histoires de Noël, suivie d’un atelier créatif pour petits et grands.

Atelier limité à 10 places — pensez à réserver !

Inscription obligatoire 04 68 88 45 69

English :

come and share a magical moment with your family at the mediatheque!

On the program: reading of Christmas stories, followed by a creative workshop for young and old.

Workshop limited to 10 places? remember to book!

Registration required: 04 68 88 45 69

L’événement ̈ Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-12-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE