ΕPSILON LA CITE DE L’ESPACE Toulouse

ΕPSILON

LA CITE DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 39 EUR

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

2026-02-06

Vivez la mission de Sophie Adenot dans l’ISS !

En lien étroit avec l’actualité spatiale, la Cité de l’espace se renouvelle en permanence pour vous permettre de découvrir et comprendre les grands enjeux de l’exploration spatiale. D’ici quelques semaines, Sophie Adenot décollera pour une mission de neuf mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). 25 ans après Claudie Haigneré, il s’agit de la deuxième femme française à séjourner dans l’ISS. Pour suivre le déroulement de la mission εpsilon et tout comprendre des expériences scientifiques préparées par le CNES, via le Cadmos (Centre d’Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales), qui seront menées par l’astronaute française de l’Agence spatiale européenne (ESA) à bord de la Station spatiale, la Cité de l’espace propose cette nouvelle exposition.

Une exposition créée avec la participation de l'ESA et du CNES, avec le soutien de Comat.

English :

Experience Sophie Adenot?s mission to the ISS!

