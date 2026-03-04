π-Day : Math’n Pop : les maths dans la musique... ...la musique des maths ! Université de Genève - Uni Dufour Genève

π-Day : Math’n Pop : les maths dans la musique… …la musique des maths ! Samedi 14 mars, 15h00 Université de Genève – Uni Dufour

CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T21:00:00+01:00

Genève Évasions Mathématiques (G·EM), structure de l’Université de Genève, vous invite à célébrer le Pi Day, en l’honneur de la constante mathématique π (3,1415…) et de la Journée internationale des mathématiques. Cet événement ludique et interactif, ouvert à toutes et tous (adultes et familles), explore les liens entre mathématiques et musique. Au programme : des ateliers sur inscription, suivis d’une conférence-concert gratuite (sans inscription).

Pour qui ? Tout public | Entrée libre

Où ? Uni Dufour (UNIGE)

Quand ? Samedi 14 mars 2026 (après-midi et soirée)

https://www.unige.ch/math/GEM/nos-activites/evenements-1/pi-day

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205 http://www.unige.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/math/GEM/nos-activites/evenements-1/pi-day »}] [{« link »: « https://www.unige.ch/math/GEM/nos-activites/evenements-1/pi-day »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/hautes-ecoles-universites/universite-geneve-uni-dufour/

Quoi? Conférence-concert (entrée libre) & ateliers sur inscription. Pour qui? Tout public | Entrée libre Où? Uni Dufour Quand? 14 mars après-midi et soirée

https://www.unige.ch/math/GEM/