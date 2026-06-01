࿔*･༄° La balade des Sarah au parc de Bréquigny ࿔*･༄° Parc de Bréquigny Rennes Dimanche 14 juin, 11h00, 12h30, 15h00 Ille-et-Vilaine

Que vous soyez amateur de promenades tranquilles ou juste en quête d’un moment agréable en plein air, cette marche est faite pour vous.

L’idéal pour se détendre, échanger tout en profitant de la beauté du parc.

**Petits et grands sont les bienvenus.**

**Rejoignez-nous pour un moment convivial, le dimanche 14 juin 2026**

**à 11h00, au parc de Bréquigny, entrée avenue du Canada, à côté de l’EREA.**

La participation est gratuite, ouverte à toutes et tous et sans engagement.

N’oubliez pas vos chaussures confortables et votre tenue adaptée à la météo.

**Pour celles et ceux qui le souhaitent, de 12h30 à 14h00, nous poursuivrons par un pique-nique, dans cet écrin de verdure.**

N’oubliez pas votre repas.

**Pour celles et ceux qui le souhaitent, départ à 14h30 pour le Patio, où nous assisterons à la représentation de Madame Sans-Gêne, par la Compagnie Felicita** (sur réservation)

[https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026)

Nous vous attendons nombreuses, nombreux ! Seul.e, en famille ou entre ami.es.

Il suffit de vous présenter au point de rendez-vous à l’heure indiquée.

**À bientôt de notre rencontre **

**Ouvert à toutes et tous.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

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lessarahsdlp@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026

Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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