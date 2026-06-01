࿔*･༄° La balade des Sarah au parc de Bréquigny ࿔*･༄°, Parc de Bréquigny, Rennes
࿔*･༄° La balade des Sarah au parc de Bréquigny ࿔*･༄°, Parc de Bréquigny, Rennes dimanche 14 juin 2026.
࿔*･༄° La balade des Sarah au parc de Bréquigny ࿔*･༄° Dimanche 14 juin, 11h00, 12h30, 15h00 Parc de Bréquigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
L’idéal pour se détendre, échanger tout en profitant de la beauté du parc.
Petits et grands sont les bienvenus.
Rejoignez-nous pour un moment convivial, le dimanche 14 juin 2026
à 11h00, au parc de Bréquigny, entrée avenue du Canada, à côté de l’EREA.
La participation est gratuite, ouverte à toutes et tous et sans engagement.
N’oubliez pas vos chaussures confortables et votre tenue adaptée à la météo.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, de 12h30 à 14h00, nous poursuivrons par un pique-nique, dans cet écrin de verdure.
N’oubliez pas votre repas.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, départ à 14h30 pour le Patio, où nous assisterons à la représentation de Madame Sans-Gêne, par la Compagnie Felicita (sur réservation)
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026
Nous vous attendons nombreuses, nombreux ! Seul.e, en famille ou entre ami.es.
Il suffit de vous présenter au point de rendez-vous à l’heure indiquée.
À bientôt de notre rencontre
Ouvert à toutes et tous.
Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « lessarahsdlp@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-14-juin-2026 »}]
Que vous soyez amateur de promenades tranquilles ou juste en quête d’un moment agréable en plein air, cette marche est faite pour vous. Rencontres Convivialité
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