࿔*:･༄° La marche des Sarah au parc de Bréquigny ! ࿔*:･༄° Parc de Bréquigny Rennes Dimanche 22 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Petits et grands sont les bienvenus pour une balade agréable.

Que vous soyez amateur de promenades tranquilles ou juste en quête d’un moment agréable en plein air, cette marche est faite pour vous.

**Rejoignez-nous pour un moment convivial.**

L’idéal pour se détendre, échanger tout en profitant de la beauté du parc !

**Venez nombreux, seul.e ou en famille !**

Il suffit de vous présenter au point de rendez-vous à l’heure indiquée.

* La participation est gratuite, ouverte à toutes et tous et sans engagement. * N’oubliez pas vos chaussures confortables et votre tenue adaptée à la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T12:00:00.000+01:00

Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



