࿔*･༄° La marche des Sarah au parc de Bréquigny ! ࿔*･༄°, Parc de Bréquigny, Rennes

࿔*･༄° La marche des Sarah au parc de Bréquigny ! ࿔*･༄° Dimanche 26 avril, 11h00 Parc de Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Que vous soyez amateur de promenades tranquilles ou juste en quête d’un moment agréable en plein air, cette marche est faite pour vous. Rejoignez-nous pour un moment convivial, le dimanche 26 avril à 11h00.

L’idéal pour se détendre, échanger tout en profitant de la beauté du parc ! * La participation est gratuite, ouverte à toutes et tous et sans engagement. * N’oubliez pas vos chaussures confortables et votre tenue adaptée à la météo.

Venez nombreux, seul.e ou en famille !

Il suffit de vous présenter au point de rendez-vous à l’heure indiquée.

À bientôt de notre rencontre

Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Petits et grands sont les bienvenus pour une balade agréable.