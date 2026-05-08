⁠Lisa Bravi Mélodie Charrier Agathe Cotte Popline Fichot Elias Galindo-Lopez Claire Le Gal Lucien Lejeune Colin Riccobene Céline Lola Ruault Rozy Tergemina Sapelkine / NUIT BLANCHE À LA VILLA BELLEVILLE Villa Belleville Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Vidéo, Installation, Sculpture, Exposition, Portes ouvertes.

La Villa Belleville est un établissement culturel de la Ville de Paris dédié aux arts visuels et géré par l’association AGETA / collectif Curry Vavart. Son programme de résidence met à disposition d’artistes de la création émergente des ateliers individuels et des ateliers techniques mutualisés. À l’occasion de la Nuit Blanche 2026, dix artistes, en résidence depuis janvier 2026, ouvrent les portes de leurs ateliers. Le public pourra ainsi échanger avec elles et eux et découvrir leurs œuvres en cours de réalisation.

En partenariat avec la Ville de Paris et la Mairie du 20e.

Portes ouvertes des ateliers de résidence de la Villa Belleville.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Villa Belleville 23 rue Ramponeau 75020 « Métro : Belleville : 11, 2 Bus : Ramponeau : 20, 71 Belleville : N12, N23 Couronnes : 96 Vélib’ : Ramponeau – Belleville »Paris

https://www.villabelleville.org/



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