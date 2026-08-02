⊚ Unknown open-air x Jardin21 : open air et village de créateur·ices ⊚ Jardin21 Paris

Informations pratiques

Il y a des villes que l’on visite,

Et d’autres que l’on apprend à écouter.

Le , Unknown Records écrit un nouveau chapitre et pose, pour la première fois, ses disques à Paris.

Pas à pas, sans bruit,

Comme une rencontre que l’on laisse naître naturellement.

Au milieu des feuillages du Jardin21, à l’abri du tumulte de la ville, nous vous donnons rendez-vous pour célébrer ces derniers éclats d’été.

Une journée pour ralentir,

Lever les yeux vers les arbres,

Retrouver des visages familiers ou en découvrir de nouveaux,

Une journée où la musique accompagne simplement le temps qui passe.

Au fil de l’après-midi, les sonorités évolueront comme la lumière.

Des premières respirations Ambient, Dub et Downtempo jusqu’aux pulsations House et Minimal qui viedront doucement faire danser le jardin avant le coucher du soleil.

Pour cette première escale parisienne, Unknown invite : Gaspard Magda et DJ Cptik, figures des collectifs Free Mousse Festival et (re)form. Leur sélection élégante, organique et lumineuse viendra refermer cette parenthèse avec cette finesse que l’on aime tant.

À leurs côtés, Léon et Pico ouvriront les chemins, comme une invitation à voyager sans quitter le jardin.

Ce dimanche-là, il ne sera pas question d’arriver quelque part,

Seulement d’être ensemble, le temps d’un après-midi,

Et de voir où la musique nous emmène.

Bienvenue à Paris,

Bienvenue dans l’inconnu.

⊚ Line up ⊚

Magdo ⊚ Gaspard Magda B2B DJ Ctpik

https://soundcloud.com/gaspardmagda ⊚ https://soundcloud.com/djcptik

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ

❦Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

❦ Événement de 14h à 22h

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Entrez dans un voyage onirique et musical accompagné d’un marché onirique.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 22h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T22:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://shotgun.live/events/unknown-open-air-x-jardin21-6



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