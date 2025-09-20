▪ « A la découverte du Premier Empire » MUSEE DE L’EMPERI Salon-de-Provence

▪ « A la découverte du Premier Empire » 20 et 21 septembre MUSEE DE L’EMPERI Bouches-du-Rhône

Places limitées, sur inscription

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite commentée des salles du musée consacrées au Premier Empire.

Joyaux des collections du Musée de l’Empéri, la visite des salles du musée consacrées au Premier Empire emporte le public à la découverte des personnages et des évènements qui ont marqué cette période historique.

Rendez-vous dans la cour du château (Cour Brunon)

MUSEE DE L’EMPERI Montée du puech 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 http://www.salon-de-provence.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] L’un des plus anciens château-fort de Provence. Architecture défensive et résidentielle du XIIIème au XVIème siècle. Ancienne résidence des évêques d’Arles, abrite aujourd’hui une collection d’armes et d’uniformes du XVIIIème au XXème siècles, l’une des premières collections publiques d’uniformes, d’armes et d’équipements militaires français au monde, constituée initialement par Jean et Raoul Brunon, à partir du début du XXème siècle. L’exposition permanente installée dans le château de l’Emperi (XIème-XVIème siècles), propose un parcours chronologique, de la Régence à la Grande Guerre, s’appuyant sur des objets exceptionnels. Des uniformes des soldats de Louis XV, aux souvenirs du capitaine Guynemer, en passant par les gants portés par Bonaparte en Egypte ou le sabre de l’Emir Abd el-Kader, sont autant d’objets témoins de notre Histoire que l’on peut découvrir. La sobriété des matières et l’élégance de la coupe des uniformes de la royauté voisinent avec l’exubérance des tenues des généraux et des sabreurs des Premier et Second Empire, au sein d’une collection qui s’est imposée depuis plus d’un demi-siècle, comme un véritable conservatoire du costume militaire français.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Salon