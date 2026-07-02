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► ✘ ✘, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

samedi 14 novembre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux

► ✘ ✘, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc
Adresse
39 cours de luze
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée payantes

► ✘ ✘ Samedi 14 novembre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Entrée payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:59:00+01:00

[BORDEAUX] Concert tribute ► Slipknot ✘ Linkin Park ✘ KoRn
SOIRÉE MÉTAL EXCEPTIONNELLE À BORDEAUX !
ℹ️ Samedi 14 novembre 2026, préparez-vous à vivre un concert mémorable à la Salle des Fêtes du Grand Parc ! Trois groupes tribute d’exception monteront sur scène pour vous faire revivre en live les cultissimes morceaux de Slipknot, Linkin Park et Korn.
▪️EARLY MAGGOTS (tribute Slipknot, Paris)
www.earlymaggots.com
▪️METEORA (tribute Linkin Park, Lille)
www.frenchmeteora.com
▪️UNIKORN (tribute KoRn, Nantes)
www.facebook.com/UniKorn-61552184100518/
Des riffs puissants et une énergie explosive : tout y sera pour un concert inoubliable !
Ouverture des portes à 20h
Buvette et restauration sur place
Billets à seulement 21 € (+ frais de location) – Places limitées, réservez vite avant qu’il ne soit trop tard !
Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux
Samedi 14 novembre 2026
️ Billetterie ouverte : https://ypl.me/PU1
Organisation : Big Challenge

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« link »: « http://www.earlymaggots.com »}, {« link »: « http://www.frenchmeteora.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/UniKorn-61552184100518/ »}, {« link »: « https://ypl.me/PU1 »}]
► ✘ ✘ avec : EARLY MAGGOTS tribute Slipknot ☄️ METEORA tribute Linkin Park UNIKORN tribute KoRn métal concert

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