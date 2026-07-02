► ✘ ✘, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
samedi 14 novembre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
► ✘ ✘ Samedi 14 novembre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
Entrée payantes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:59:00+01:00
[BORDEAUX] Concert tribute ► Slipknot ✘ Linkin Park ✘ KoRn
SOIRÉE MÉTAL EXCEPTIONNELLE À BORDEAUX !
ℹ️ Samedi 14 novembre 2026, préparez-vous à vivre un concert mémorable à la Salle des Fêtes du Grand Parc ! Trois groupes tribute d’exception monteront sur scène pour vous faire revivre en live les cultissimes morceaux de Slipknot, Linkin Park et Korn.
▪️EARLY MAGGOTS (tribute Slipknot, Paris)
www.earlymaggots.com
▪️METEORA (tribute Linkin Park, Lille)
www.frenchmeteora.com
▪️UNIKORN (tribute KoRn, Nantes)
www.facebook.com/UniKorn-61552184100518/
Des riffs puissants et une énergie explosive : tout y sera pour un concert inoubliable !
Ouverture des portes à 20h
Buvette et restauration sur place
Billets à seulement 21 € (+ frais de location) – Places limitées, réservez vite avant qu’il ne soit trop tard !
Salle des Fêtes du Grand Parc, Bordeaux
Samedi 14 novembre 2026
️ Billetterie ouverte : https://ypl.me/PU1
Organisation : Big Challenge
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« link »: « http://www.earlymaggots.com »}, {« link »: « http://www.frenchmeteora.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/UniKorn-61552184100518/ »}, {« link »: « https://ypl.me/PU1 »}]
► ✘ ✘ avec : EARLY MAGGOTS tribute Slipknot ☄️ METEORA tribute Linkin Park UNIKORN tribute KoRn métal concert
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