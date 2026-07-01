☀️ Événement d’été des membres – DLV, Tours 37000, France, Tours
mardi 7 juillet 2026 · Tours 37000, France · Tours
Informations pratiques
☀️ Événement d’été des membres – DLV Mardi 7 juillet, 18h00 Tours 37000, France Indre-et-Loire
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00
On est ravis de te convier à notre prochain événement membres avant la grande pause estivale !
C’est le rendez-vous qu’on attendait tous : un moment pour souffler, échanger et se retrouver dans une ambiance décontractée. L’occasion de partager les belles aventures de ces derniers mois et de se projeter dans l’avenir !
On vous attend nombreux !
Réservé aux membres DLV – places limitées
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À très vite
L’équipe DLV x La French Tech Val de Loire
Tours 37000, France Tours, France Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
C’est chaud, c’est l’été c’est l’heure de se retrouver ️
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