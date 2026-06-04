☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes
☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes vendredi 10 juillet 2026.
☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes Vendredi 10 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Rendez-vous le 10 juillet à partir de 14h au square Charles Dullin pour le lancement des animations d’été !
Au programme :
Activités créatives
⚽ Jeux et animations
Ambiance conviviale
Activités pour tous les âges
Venez profiter d’un après-midi festif, en famille ou entre amis ! ☀️
On vous attend nombreux pour démarrer l’été ensemble
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00.000+02:00
1
square Charles Dullin square Charles Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – 04/06, Campus de Beaulieu, Rennes 4 juin 2026
- Atelier 2tonnes – Beaulieu – 04/06 Campus de Beaulieu Rennes 4 juin 2026
- , Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes 4 juin 2026
- Arrêt sur le patrimoine : la Faculté des Sciences Économiques Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes 4 juin 2026
- Développement durable et quotidien des salariés : comment réguler les tensions ?, IGR-IAE Rennes, Rennes 4 juin 2026