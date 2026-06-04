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☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes

☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes

☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : square Charles Dullin

Adresse : square Charles Dullin

Ville : 35032 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ square Charles Dullin Rennes Vendredi 10 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Rendez-vous le 10 juillet à partir de 14h au square Charles Dullin pour le lancement des animations d’été !

Au programme :
Activités créatives
⚽ Jeux et animations
Ambiance conviviale
‍ ‍ ‍ Activités pour tous les âges

Venez profiter d’un après-midi festif, en famille ou entre amis ! ☀️
On vous attend nombreux pour démarrer l’été ensemble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00.000+02:00

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square Charles Dullin square Charles Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine


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