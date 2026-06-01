☀️ LANCEMENT DE L’ÉTÉ DULLIN ! ☀️ Square charles dullin Rennes Vendredi 10 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Rendez-vous le 10 juillet à partir de 14h au square Charles Dullin pour le lancement des animations d’été !

Au programme :

Activités créatives

⚽ Jeux et animations

Ambiance conviviale

‍ ‍ ‍ Activités pour tous les âges

Venez profiter d’un après-midi festif, en famille ou entre amis ! ☀️

On vous attend nombreux pour démarrer l’été ensemble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00.000+02:00

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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Square charles dullin square charles dullin 35200 rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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