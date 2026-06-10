☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! MJC maison de suède Rennes
☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! MJC maison de suède Rennes lundi 6 juillet 2026.
☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! MJC maison de suède Rennes 6 – 31 juillet Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Au programme : sorties, activités sportives, grands jeux, ateliers créatifs, piscine, plage et plein d’autres surprises ⚽
Inscriptions à la MJC Maison de Suède
Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement !
Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70
5 rue de Suède, 35200 Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T17:30:00.000+02:00
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mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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