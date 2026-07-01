☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans !, MJC maison de suède, Rennes
lundi 6 juillet 2026 · MJC maison de suède · Rennes
Informations pratiques
☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! 6 – 31 juillet MJC maison de suède Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00
Inscriptions à la MJC Maison de Suède
Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement !
Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70
5 rue de Suède, 35200 Rennes
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mjcmaisondesuede@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299516170 »}]
Au programme : sorties, activités sportives, grands jeux, ateliers créatifs, piscine, plage et plein d’autres surprises ⚽
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Explorez la friche !, Antipode, Rennes 1 juillet 2026
- La ludothèque en plein air ! Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 1 juillet 2026
- Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- Explorez la friche ! Antipode Rennes 1 juillet 2026
- VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026