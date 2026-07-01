☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans !, MJC maison de suède, Rennes

Informations pratiques

☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! 6 – 31 juillet MJC maison de suède Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

Inscriptions à la MJC Maison de Suède

Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement !

Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70

5 rue de Suède, 35200 Rennes

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mjcmaisondesuede@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299516170 »}]

Au programme : sorties, activités sportives, grands jeux, ateliers créatifs, piscine, plage et plein d’autres surprises ⚽