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☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans !, MJC maison de suède, Rennes

lundi 6 juillet 2026 · MJC maison de suède · Rennes

☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans !, MJC maison de suède, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
MJC maison de suède
Adresse
5 rue de suède 35200 rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur inscription

☀️ Le programme des vacances d’été du mois de juillet est disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans ! 6 – 31 juillet MJC maison de suède Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:30:00+02:00

Inscriptions à la MJC Maison de Suède
Places limitées, pensez à vous inscrire rapidement !

Infos et inscriptions : 02 99 51 61 70
5 rue de Suède, 35200 Rennes

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mjcmaisondesuede@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299516170 »}]
Au programme : sorties, activités sportives, grands jeux, ateliers créatifs, piscine, plage et plein d’autres surprises ⚽

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