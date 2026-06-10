☀️​CET ÉTÉ A LA BELLANGERAIS ! ☀️​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 1 juillet 2026.

☀️​CET ÉTÉ A LA BELLANGERAIS ! ☀️​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet – 31 août Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier vous propose des spectacles, des sorties, des moments de convivialité… Plus d’informations dans notre programme complet !

La Maison de Quartier vous propose des spectacles, des sorties, des moments de convivialité… des propositions pour toutes et tous, pour partager, découvrir, rire et se rencontrer. Plus d’informations dans notre programme complet !

[https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/06/programme-trimestriel-ete-2026-4.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/06/programme-trimestriel-ete-2026-4.pdf)

Top départ de l’été le mercredi 1er juillet à 14h !

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-31T18:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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