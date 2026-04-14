☕CAFE IA – CCI Vienne – Jeudi 16 avril 2026, CCI de la Vienne, Poitiers

☕CAFE IA – CCI Vienne – Jeudi 16 avril 2026 Jeudi 16 avril, 08h00 CCI de la Vienne Vienne

Entrée gratuite – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T08:00:00+02:00 – 2026-04-16T09:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T08:00:00+02:00 – 2026-04-16T09:00:00+02:00

☕ Café IA : comprendre et exploiter l’intelligence artificielle et l’automatisation

L’intelligence artificielle et l’automatisation sont au cœur de nombreuses discussions… mais concrètement, comment ça fonctionne ? Et surtout, comment ces outils peuvent-ils être utiles au quotidien pour votre entreprise ?

Pour répondre à ces questions de manière simple et accessible, la CCI de la Vienne vous invite à un Café IA, un temps d’échange convivial autour d’un café.

Au cours de ce moment, nos intervenants partageront leur expertise pour démystifier l’IA, présenter des cas d’usage concrets et échanger avec vous sur les opportunités offertes par ces technologies dans différents secteurs d’activité.

Vous découvrirez comment l’IA et l’automatisation peuvent vous aider à :

– gagner du temps,

– optimiser vos processus,

– développer de nouvelles opportunités pour votre entreprise

Intervenants :

‍ Hicham Hefied, responsable marketing et communication – CCI de la Vienne

‍ Christian Tchouaffe, Fondateur de Data7 et Ingénieur de recherche Data à l’Université de Poitiers

Jeudi 16 avril 2026

⌚ 08h00 – 09h00

Format Café IA en présentiel (temps d’échange convivial)

CCI de la Vienne, 120 rue du Porteau, 86000 Poitiers

✅ Inscription gratuite

Que vous soyez débutant, curieux ou déjà sensibilisé aux enjeux de l’IA, ce Café IA vous apportera des clés pratiques pour aborder ces technologies avec confiance et pragmatisme.

CCI de la Vienne 120 rue du Porteau Poitiers 86012 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://crm.nouvelle-aquitaine.cci.fr/app/frm?tok=30532159&cs=y3F3HmZjbmbXFgCBRE7nRTMp7uE9OeHQ&p=X8jzSstSQ9cyzslpD9AG4Sp6-Q01goUGAWTLLEPnjQxfVVVGf_LNFw%3d%3d »}]

Rejoignez-nous pour un café convivial organisé par la CCI de la Vienne afin de découvrir comment l’intelligence artificielle peut booster votre quotidien professionnel. intelligence artificielle IA