Crépy-en-Valois

‍☠️ Mission Pirates ‍☠️

Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-13

Pendant les vacances d’avril, le Centre Aquatique du Valois invite les enfants à embarquer pour Mission Pirates !

Du 13 au 26 avril, de nombreuses animations ludiques et sportives attendent les jeunes aventuriers : chasses au trésor, planche du pirate, défis chronométrés et courses d’Aqua Pirates.

Une programmation amusante et dynamique pour vivre les joies de la piscine autrement et en famille. ⚓

Pendant les vacances d’avril, le Centre Aquatique du Valois invite les enfants à embarquer pour Mission Pirates !

Du 13 au 26 avril, de nombreuses animations ludiques et sportives attendent les jeunes aventuriers : chasses au trésor, planche du pirate, défis chronométrés et courses d’Aqua Pirates.

Une programmation amusante et dynamique pour vivre les joies de la piscine autrement et en famille. ⚓ .

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

During the April vacations, the Centre Aquatique du Valois invites children to embark on Mission Pirates!

From April 13 to 26, a host of fun and sporting activities await young adventurers: treasure hunts, pirate planking, timed challenges and Aqua Pirates races.

It’s a fun, dynamic program for a different kind of pool experience for the whole family…?

L’événement ‍☠️ Mission Pirates ‍☠️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois