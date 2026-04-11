☠️ Mission Pirates ☠️ Crépy-en-Valois
☠️ Mission Pirates ☠️ Crépy-en-Valois lundi 13 avril 2026.
Crépy-en-Valois
☠️ Mission Pirates ☠️
Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-13
Pendant les vacances d’avril, le Centre Aquatique du Valois invite les enfants à embarquer pour Mission Pirates !
Du 13 au 26 avril, de nombreuses animations ludiques et sportives attendent les jeunes aventuriers : chasses au trésor, planche du pirate, défis chronométrés et courses d’Aqua Pirates.
Une programmation amusante et dynamique pour vivre les joies de la piscine autrement et en famille. ⚓
Pendant les vacances d’avril, le Centre Aquatique du Valois invite les enfants à embarquer pour Mission Pirates !
Du 13 au 26 avril, de nombreuses animations ludiques et sportives attendent les jeunes aventuriers : chasses au trésor, planche du pirate, défis chronométrés et courses d’Aqua Pirates.
Une programmation amusante et dynamique pour vivre les joies de la piscine autrement et en famille. ⚓ .
Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
During the April vacations, the Centre Aquatique du Valois invites children to embark on Mission Pirates!
From April 13 to 26, a host of fun and sporting activities await young adventurers: treasure hunts, pirate planking, timed challenges and Aqua Pirates races.
It’s a fun, dynamic program for a different kind of pool experience for the whole family…?
L’événement ☠️ Mission Pirates ☠️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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