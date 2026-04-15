☢️TCHERNOBYL, 40 ANS APRÈS ★ LA TERRE OUTRAGÉE DE MICHALE BOGANIM + RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION ACRO, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

☢️TCHERNOBYL, 40 ANS APRÈS ★ LA TERRE OUTRAGÉE DE MICHALE BOGANIM + RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION ACRO Mardi 28 avril, 20h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:18:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:18:00+02:00

Il y a tout juste 40 ans, la catastrophe de Tchernobyl a stupéfait l’Europe, et le monde au-delà. L’Association ACRO et le Café des images vous proposent de revenir sur ce tournant majeur dans notre Histoire commune, qui a changé à jamais notre appréhension des questions environnementales et sociales. Pour l’occasion, on se retrouve pour un temps convivial et scientifique autour du film La Terre outragée de Michale Boganim.

Avec La Terre outragée en 2011, la réalisatrice Michale Boganim signait un film intimiste et marquant en partie tourné dans la zone interdite de Tchernobyl. Pour évoquer la catastrophe, la cinéaste a opté pour le drame intime. Et elle a eu raison. La Terre outragée est le portrait d’Anya, une femme dont le destin bascule le 26 avril 1986, jour de son mariage et de la tragédie. Une pluie noire toxique dégouline sur Pripiat, située à trois kilomètres de la centrale nucléaire. Le bonheur est de courte durée. Le jeune marié est appelé d’urgence pour éteindre le feu. La radioactivité, ennemi invisible et éternel, hante depuis les vestiges de l’ancienne ville soviétique modèle qui fut la plus belle d’Ukraine.

Tchernobyl a en tant que tel des incidences sur la vie intime des personnages. Leur impossibilité d’aimer et de vivre normalement. Leur rapport à leur lieu d’origine, leur arrachement si brutal qui les transforme au fil du temps en errants… C’est aussi un film sur l’après Tchernobyl, un enfer moderne peuplé de démons invisibles qui a été transformé en zone interdite, mais où certains habitants continue à vivre ou à travailler… Un film sur le rapport à son lieu d’origine quel qu’il soit même s’il est radioactif. La tragédie qu’il évoque est celle, intime, de l’arrachement brutal à la terre d’origine et d’un impossible choix : rester et mourir, partir et mourir autrement.voir se rendormir.

★ PROGRAMME DE LA SOIRÉE

→ Dès 19h30 • Au Café du ciné

APÉRO RADIOACTIF • Temps convivial à la rencontre des équipes de l’ACRO, qui présentent leurs travaux et leur outils de mesure de la radioactivité. Ce sera l’occasion pour chacun.e de mesurer tout ce qui nous entoure.

→ 20h30 • Projection LA TERRE OUTRAGÉE + Rencontre

suivie d’une rencontre avec les équipes de l’ACRO.

En savoir plus

ACRO-Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest Créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, l’ACRO est une association citoyenne d’information et de surveillance de la radioactivité, dotée d’un laboratoire d’analyse et agréée de protection de l’environnement.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F8706/D1777401000/VO/251394/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma Michale Boganim