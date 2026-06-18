♀️ Balade en chansons à Ermenonville ♂️ Ermenonville
♀️ Balade en chansons à Ermenonville ♂️ Ermenonville dimanche 12 juillet 2026.
Ermenonville
♀️ Balade en chansons à Ermenonville ♂️
Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Laissez-vous porter par une promenade poétique et musicale au cœur d’Ermenonville ! ✨
La compagnie Ouimerci et le Pays d’Art et d’Histoire vous invitent à découvrir le village autrement, au fil d’une balade où guitare et voix résonneront dans différents lieux, tant historiques que du quotidien.
Dimanche 12 juillet
⏰ Départ à 11h
Départ depuis le Marché campagnard
️ Gratuit sur inscription
⚠️ Places limitées
Réservations contact@paysdevalois-tourisme.fr
https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois
03 44 59 03 97
Un moment convivial, culturel et plein d’émotions à partager en famille ou entre amis !
Laissez-vous porter par une promenade poétique et musicale au cœur d’Ermenonville ! ✨
La compagnie Ouimerci et le Pays d’Art et d’Histoire vous invitent à découvrir le village autrement, au fil d’une balade où guitare et voix résonneront dans différents lieux, tant historiques que du quotidien.
Dimanche 12 juillet
⏰ Départ à 11h
Départ depuis le Marché campagnard
️ Gratuit sur inscription
⚠️ Places limitées
Réservations contact@paysdevalois-tourisme.fr
https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois
03 44 59 03 97
Un moment convivial, culturel et plein d’émotions à partager en famille ou entre amis ! .
Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be swept away on a poetic and musical stroll through the heart of Ermenonville! ??
?? The Ouimerci theater company and the Pays d’Art et d’Histoire invite you to discover the village in a new light, on a stroll where guitar and vocals will resonate in various settings—both historic and everyday.
? Sunday, July 12
? Starts at 11 a.m.
? Departure from the Country Market
?? Free with registration
?? Limited spaces
? Reservations: contact@paysdevalois-tourisme.fr
https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois
? 03 44 59 03 97
? A friendly, cultural, and emotional experience to share with family or friends!
L’événement ♀️ Balade en chansons à Ermenonville ♂️ Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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