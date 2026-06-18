Ermenonville

‍♀️ Balade en chansons à Ermenonville ‍♂️

Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Laissez-vous porter par une promenade poétique et musicale au cœur d’Ermenonville ! ✨

La compagnie Ouimerci et le Pays d’Art et d’Histoire vous invitent à découvrir le village autrement, au fil d’une balade où guitare et voix résonneront dans différents lieux, tant historiques que du quotidien.

Dimanche 12 juillet

⏰ Départ à 11h

Départ depuis le Marché campagnard

️ Gratuit sur inscription

⚠️ Places limitées

Réservations contact@paysdevalois-tourisme.fr

https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois

03 44 59 03 97

Un moment convivial, culturel et plein d’émotions à partager en famille ou entre amis !

Laissez-vous porter par une promenade poétique et musicale au cœur d’Ermenonville ! ✨

La compagnie Ouimerci et le Pays d’Art et d’Histoire vous invitent à découvrir le village autrement, au fil d’une balade où guitare et voix résonneront dans différents lieux, tant historiques que du quotidien.

Dimanche 12 juillet

⏰ Départ à 11h

Départ depuis le Marché campagnard

️ Gratuit sur inscription

⚠️ Places limitées

Réservations contact@paysdevalois-tourisme.fr

https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois

03 44 59 03 97

Un moment convivial, culturel et plein d’émotions à partager en famille ou entre amis ! .

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away on a poetic and musical stroll through the heart of Ermenonville! ??

?? The Ouimerci theater company and the Pays d’Art et d’Histoire invite you to discover the village in a new light, on a stroll where guitar and vocals will resonate in various settings—both historic and everyday.

? Sunday, July 12

? Starts at 11 a.m.

? Departure from the Country Market

?? Free with registration

?? Limited spaces

? Reservations: contact@paysdevalois-tourisme.fr

https://shop.paysdevalois-tourisme.fr/fr/categorie/pays-de-valois

? 03 44 59 03 97

? A friendly, cultural, and emotional experience to share with family or friends!

L’événement ‍♀️ Balade en chansons à Ermenonville ‍♂️ Ermenonville a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois