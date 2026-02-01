♀️ Soirée 100% filles Nanteuil-le-Haudouin

♀️ Soirée 100% filles

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Gratuit

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

2026-02-28

Envie d’une parenthèse bien‑être et détente entre amies ?

Rendez‑vous chez Milie Rose à Nanteuil‑le‑Haudouin pour une Soirée 100 % Filles placée sous le signe du cocooning.

Au programme

‍♀️ massages

maquillage

‍♀️ coiffure

manucure

colorimétrie

et bien d’autres surprises spécialement pensées pour vous

L’ambiance douce et chaleureuse promet un moment privilégié pour se faire chouchouter et profiter d’une soirée conviviale.

Entrée gratuite, mais restauration sur place obligatoire.

Un dress code est proposé violet et/ou rose, pour s’accorder à l’esprit de la soirée

Sur réservation.

Une soirée idéale pour se détendre, partager et célébrer le plaisir d’être ensemble !

Samedi 28 février

de 19h à 00h,

English :

Looking for a relaxing getaway with friends?

Come to Milie Rose in Nanteuil?le?Haudouin for a cocooning 100% Girls’ Evening.

On the program:

???? massages

? make-up

???? hairstyling

? manicure

? colorimetry

and many other surprises specially designed for you

The soft, warm atmosphere promises a privileged moment to be pampered and enjoy a convivial evening.

Admission is free, but on-site catering is compulsory.

A dress code is suggested: purple and/or pink, to match the spirit of the evening?

Reservations required.

An ideal evening to relax, share and celebrate the pleasure of being together!

? Saturday, February 28th

?7pm to 12am,

