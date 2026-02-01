♀️ Soirée 100% filles Nanteuil-le-Haudouin
♀️ Soirée 100% filles Nanteuil-le-Haudouin samedi 28 février 2026.
♀️ Soirée 100% filles
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:59:00
Date(s) :
2026-02-28
Envie d’une parenthèse bien‑être et détente entre amies ?
Rendez‑vous chez Milie Rose à Nanteuil‑le‑Haudouin pour une Soirée 100 % Filles placée sous le signe du cocooning.
Au programme
♀️ massages
maquillage
♀️ coiffure
manucure
colorimétrie
et bien d’autres surprises spécialement pensées pour vous
L’ambiance douce et chaleureuse promet un moment privilégié pour se faire chouchouter et profiter d’une soirée conviviale.
Entrée gratuite, mais restauration sur place obligatoire.
Un dress code est proposé violet et/ou rose, pour s’accorder à l’esprit de la soirée
Sur réservation.
Une soirée idéale pour se détendre, partager et célébrer le plaisir d’être ensemble !
Samedi 28 février
de 19h à 00h,
Envie d’une parenthèse bien‑être et détente entre amies ?
Rendez‑vous chez Milie Rose à Nanteuil‑le‑Haudouin pour une Soirée 100 % Filles placée sous le signe du cocooning.
Au programme
♀️ massages
maquillage
♀️ coiffure
manucure
colorimétrie
et bien d’autres surprises spécialement pensées pour vous
L’ambiance douce et chaleureuse promet un moment privilégié pour se faire chouchouter et profiter d’une soirée conviviale.
Entrée gratuite, mais restauration sur place obligatoire.
Un dress code est proposé violet et/ou rose, pour s’accorder à l’esprit de la soirée
Sur réservation.
Une soirée idéale pour se détendre, partager et célébrer le plaisir d’être ensemble !
Samedi 28 février
de 19h à 00h, .
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a relaxing getaway with friends?
Come to Milie Rose in Nanteuil?le?Haudouin for a cocooning 100% Girls’ Evening.
On the program:
???? massages
? make-up
???? hairstyling
? manicure
? colorimetry
and many other surprises specially designed for you
The soft, warm atmosphere promises a privileged moment to be pampered and enjoy a convivial evening.
Admission is free, but on-site catering is compulsory.
A dress code is suggested: purple and/or pink, to match the spirit of the evening?
Reservations required.
An ideal evening to relax, share and celebrate the pleasure of being together!
? Saturday, February 28th
?7pm to 12am,
L’événement ♀️ Soirée 100% filles Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois