♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️

Éméville Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez nombreux nous retrouver pour passer une soirée conviviale !

Places limitées, pensez à réserver !

Samedi 7 mars

Ouverture des portes à 19h30

Début du concours à 20h30

Salle des fêtes Emeville

Inscription 06.10.09.66.02.

Buvette et restauration sur place

Éméville 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 10 09 66 02

English :

Come and join us for a convivial evening!

Places are limited, so book early!

? Saturday, March 7th

? Doors open at 7:30pm

? Contest begins at 8:30 pm

? Salle des fêtes Emeville

? Registration 06.10.09.66.02.

Refreshments and food on site ?

L’événement ♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️ Éméville a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois