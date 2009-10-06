♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️ Éméville
♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️ Éméville samedi 7 mars 2026.
♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️
Éméville Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez nombreux nous retrouver pour passer une soirée conviviale !
Places limitées, pensez à réserver !
Samedi 7 mars
Ouverture des portes à 19h30
Début du concours à 20h30
Salle des fêtes Emeville
Inscription 06.10.09.66.02.
Buvette et restauration sur place
Éméville 60123 Oise Hauts-de-France +33 6 10 09 66 02
English :
Come and join us for a convivial evening!
Places are limited, so book early!
? Saturday, March 7th
? Doors open at 7:30pm
? Contest begins at 8:30 pm
? Salle des fêtes Emeville
? Registration 06.10.09.66.02.
Refreshments and food on site ?
L’événement ♠️♥️ Concours de Belote ♦️♣️ Éméville a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois