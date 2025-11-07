⚙️ Robot, capteur, métal en fusion… entre dans les coulisses d’une usine high-tech chez KNDS KNDS Tarbes

⚙️ Robot, capteur, métal en fusion… entre dans les coulisses d’une usine high-tech chez KNDS Vendredi 7 novembre, 11h00 KNDS Hautes-Pyrénées

⚙️ Tu veux savoir comment fonctionnent les machines qui transforment le métal en pièces de haute précision ? Dans ce live, tu rencontres un pilote de système de production automatisé chez KNDS, une entreprise spécialisée dans la métallurgie de pointe.

Son métier : surveiller, ajuster et optimiser des lignes de production remplies de robots et de capteurs . Il te parlera de ses missions, de son parcours, et de la vie dans une usine high-tech.

Tu découvriras :

Le fonctionnement d’un système de production automatisé

️ Les compétences pour piloter des machines industrielles modernes

Le rôle du pilote dans la qualité et la sécurité de la production.

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Occitanie, UIMM et Avec l’industrie®.

KNDS 13 Chemin des Poudrières, 65000 Tarbes Tarbes 65000 L'Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie

