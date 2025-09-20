⚜️Journées patrimoniales à l’abbaye royale de La Réau ⚜️ Abbaye Royale de La Réau Saint-Martin-l’Ars

Visite libre : adulte 5€50 au lieu de 7€50

8 à 17 ans : 3€50 au lieu de 5€50

Visite guidée : Adulte : 7€50 au lieu de 9€50

8 à 17 ans : 5€50 au lieu de 7€50

Enfant de moins de 8 ans : Gratuit

Chèques vacances et Pass’culture acceptés

20 et 21 septembre 2025

Lors des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’abbaye pour plonger dans une expérience hors du temps. Des visites ainsi que des animations y seront proposées.

Horaires : 10h30 à 18h00

Visites guidées à 11h, 14h15 et 16h00

Le samedi, de 10h30 à 18h, l’artiste Evelyne Moser, alias Peyronelle, proposera un spectacle dans la magnifique église abbatiale restaurée.

Musiques anciennes, du Moyen Âge à l’époque baroque, avec chant accompagné par une grande variété d’instruments anciens, très étonnants à redécouvrir.

De mystérieux personnages médiévaux feront leur apparition sous forme de marionnettes

Gratuit avec ticket d’entrée !

Le dimanche à partir de 15h : À la découverte des abeilles sauvages de l’abbaye.

Gratuit avec ticket d’entrée !

⏳️ Exposition temporaire : La guerre de 100 ans – Gratuit avec la visite.

Monument Game : sur réservation – 8 € au lieu de 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.

La visite d’une abbaye privée, en plus d’une découverte culturelle, est un acte de soutien au patrimoine.

Les budgets liés à la culture et aux restaurations de monuments historiques privés se réduisent d’année en année ; aussi, chaque euro résultant des visites est investi dans les travaux.

En visitant l’abbaye royale de La Réau, vous contribuez à sa sauvegarde : soyez-en vivement remerciés !

Abbaye Royale de La Réau 2 Chemin de La Réau, 86350 Saint-Martin-l’Ars Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 87 93 08 https://www.abbayeroyaledelareau.fr/ Cette abbaye semble fondée dans le troisième quart du XIIe siècle sous le règne d’Henri II Plantagenêt.

Vraisemblablement de fondation royale, elle prospère rapidement et essaime de nombreux prieurés. Le monastère est brûlé et saccagé en 1372, les ruines sont ensuite relevées et protégées par un ensemble fortifié. Les désordres et le déclin s’amorcent au XVIe siècle. Il faut attendre la nomination de Louis de la Rochefoucauld pour voir se dessiner un redressement avec l’installation des génovéfains au début du XVIIe siècle.

D’importants travaux sont réalisés au XVIIIe siècle sous la direction du prieur François Henin, ainsi que la démolition d’un grand nombre de bâtiments jugés trop vétustes. Les bâtiments et le mobilier sont vendus comme biens nationaux à la Révolution.

Aujourd’hui subsistent l’église en ruine, un bâtiment prolongeant le transept, un autre formant le côté nord du cloître, la grange et des communs, dont le moulin, qui témoignent de l’ensemble bâti généré par la règle monastique fondée notamment sur l’autarcie.

© Abbaye royale de La Réau