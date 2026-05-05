⚠️ « GRAMMAIRE DES MAMMIFERES », de William Pellier / par Hugues Chabalier et La Classe d’Après, Théâtre Jules Julien, Toulouse

⚠️ « GRAMMAIRE DES MAMMIFERES », de William Pellier / par Hugues Chabalier et La Classe d’Après Jeudi 7 mai, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

⚠️ Le spectacle « Grammaire des mammifères » qui aurait dû jouer les 6 et 7 mai prochains au Théâtre Jules Julien est annulé.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

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Mercredi 6 mai à 19h et jeudi 7 mai à 19h | À partir de 15 ans

Comment définir notre humanité dans ce monde moderne quelque peu hostile ? Comment y épanouir notre nature d’êtres humains ? Comment établir des règles de grammaire pour nous repérer, nous, mammifères savants errants sur Terre.

Inclassable, indéfinissable, foutraque, drôle, avec une incroyable folie langagière, pleines de surprises, de rebonds, d’inattendus et d’espiègleries, la pièce de William Pellier ne donne pas une série de règles de grammaires pontifiantes et scolaires. Au contraire, elle offre une traversée joueuse de notre nature d’être humain. Une aventure dont on ressort essoufflé et joyeux.

Pièce chorale, formidable machine à jouer, s’amusant des codes de la représentions théâtrale, idéale pour une (jeune) troupe actrices et d’acteurs, comme la future Classe d’Après.

LA CLASSE D’APRES

Tout au long de la saison, le Théâtre Jules Julien sera en compagnie de la Classe d’Après, groupe d’acteurs et d’actrices en classe d’insertion, entre la formation et l’intégration au métier. Dans la lignée et l’héritage des classes Labos et classe en Chantier, mises en place par Pascal Papini et les Chantiers Nomades. Sans toutefois reprendre le même cadre, la nouvelle classe d’Après se posera la brûlante question de créer, jouer et porter des projets artistiques aujourd’hui. Elle trouvera des outils et des débuts de réponses en rencontrant différent.e.s artistes et en jouant dans plusieurs projets, présentés notamment au Théâtre Jules Julien.

Les précédentes classes d’insertion avaient permis de faire émerger de nombreuses personnalités, aujourd’hui reconnues dans le paysage toulousain. Cette année sera une l’occasion pour la Classe d’Après de rencontrer leurs prédécesseurs et de faire connaissance avec eux, et avec les différents aspects du métier. Jules Julien est attentif aux nouveaux talents, aux nouvelles propositions, et cette classe d’après sera une magnifique occasion de filiation, de transmission et d’émergence.

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Théâtre theatre spectaclevivant