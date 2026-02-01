⚽ Tournoi du vivre ensemble Crépy-en-Valois

⚽ Tournoi du vivre ensemble

77 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Venez encourager les 8 équipes qui s’affronteront à l’occasion du Tournoi du Vivre ensemble, organisé par l’US Crépy-en-Valois Football à la salle Marcel Quentin.

⚽ 8 équipes (5+1 remplaçant)

Gendarmerie

Police municipale

Sapeurs-pompiers

Handball Club Crépy-en-Valois

Jeunes du club de football

Jeunes de la mjc

Des jeunes des quartiers de la Ville

Informations pratiques

Lundi 16 février

À partir de 9h30.

Salle Marcel Quentin, 77 rue Marie Rotsen.

Accès libre.

77 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Come and cheer on the 8 teams competing in the Tournoi du Vivre Ensemble, organized by US Crépy-en-Valois Football at the Salle Marcel Quentin.

? 8 teams (5+1 substitutes)

Gendarmerie

Police municipale

Fire department

Handball Club Crépy-en-Valois

Youngsters from the soccer club

Young people from the mjc

Young people from local neighborhoods

Practical information

? Monday February 16th

? Starting at 9:30 a.m.

? Salle Marcel Quentin, 77 rue Marie Rotsen.

Free admission.

