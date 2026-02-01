⚽ Tournoi du vivre ensemble Crépy-en-Valois
⚽ Tournoi du vivre ensemble Crépy-en-Valois lundi 16 février 2026.
⚽ Tournoi du vivre ensemble
77 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois Oise
Venez encourager les 8 équipes qui s’affronteront à l’occasion du Tournoi du Vivre ensemble, organisé par l’US Crépy-en-Valois Football à la salle Marcel Quentin.
⚽ 8 équipes (5+1 remplaçant)
Gendarmerie
Police municipale
Sapeurs-pompiers
Handball Club Crépy-en-Valois
Jeunes du club de football
Jeunes de la mjc
Des jeunes des quartiers de la Ville
Informations pratiques
Lundi 16 février
À partir de 9h30.
Salle Marcel Quentin, 77 rue Marie Rotsen.
Accès libre.
77 Rue Marie Rotsen Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Come and cheer on the 8 teams competing in the Tournoi du Vivre Ensemble, organized by US Crépy-en-Valois Football at the Salle Marcel Quentin.
? 8 teams (5+1 substitutes)
Gendarmerie
Police municipale
Fire department
Handball Club Crépy-en-Valois
Youngsters from the soccer club
Young people from the mjc
Young people from local neighborhoods
Practical information
? Monday February 16th
? Starting at 9:30 a.m.
? Salle Marcel Quentin, 77 rue Marie Rotsen.
Free admission.
