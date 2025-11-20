✈️ Découvre comment fabriquer un avion ! Zoning Industriel, 09270 Mazères Mazères

✈️ Découvre comment fabriquer un avion ! Jeudi 20 novembre, 11h00 Zoning Industriel, 09270 Mazères Ariège

Début : 2025-11-20T11:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T11:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Bienvenue chez Gardner Aerospace ! Plonge dans l’univers de l’aéronautique et découvre comment se fabriquent les composants d’avion.

Au programme :

Chaudronnerie : rencontre un alternant Bac Pro → Mention Complémentaire Aéro

Contrôle qualité : découvre le parcours d’un jeune collaborateur multi-postes sur 5 ans

Assemblage : plonge dans les opérations qui donnent vie aux pièces d’avion

Que tu sois passionné par l’aéronautique ou curieux de découvrir des métiers techniques, ce live te permettra de voir concrètement comment ces métiers s’exercent chez Gardner Aerospace.

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Occitanie, la branche UIMM et Avec l’industrie®.

Zoning Industriel, 09270 Mazères 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie

Viens explorer les métiers de l’aéronautique chez Gardner Aerospace : chaudronnerie, contrôle qualité et assemblage avec l’industrie myfuture