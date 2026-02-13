✊ QUIMPER REGGAE SOUND #6 @ Les Planches ✊, Les Planches Quimper, Quimper

✊ QUIMPER REGGAE SOUND #6 @ Les Planches ✊ Samedi 14 mars, 20h00 Les Planches Quimper Finistère

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Quimper, préparez-vous ! The Great Wuga Wuga & Boboss Sound System débarquent aux Planches pour une 6ème édition qui s’annonce

AU PROGRAMME

Le meilleur de la vibe jamaïcaine : Roots • Rub-a-Dub • Reggae • New Roots • Dancehall • Shatta et plus encore…

Gros son, grosse ambiance et Good Vibes Only ! ✨

INFOS PRATIQUES

️ SAMEDI 14 MARS ⏰ 20h — 01h

Les Planches, 4 Bd Dupleix, Quimper ENTRÉE GRATUITE

Les Planches Quimper 4 Boulevard Dupleix, 29000 Quimper, France

