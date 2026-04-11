Crépy-en-Valois

✍️ Dédicace de Clara Hoffmann

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rencontrez Clara Hoffmann, autrice jeunesse de Les Légendes d’Ortie, lors d’une séance de dédicace.

Venez échanger avec l’autrice et plonger dans l’univers sensible et enchanteur de ses récits, parfaits pour les jeunes lecteurs.

️ Samedi 25 avril

à partir de 15h

Rencontrez Clara Hoffmann, autrice jeunesse de Les Légendes d’Ortie, lors d’une séance de dédicace.

Venez échanger avec l’autrice et plonger dans l’univers sensible et enchanteur de ses récits, parfaits pour les jeunes lecteurs.

️ Samedi 25 avril

à partir de 15h .

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73

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English :

Meet Clara Hoffmann, children?s author of Les Légendes d?Ortie, at a book signing.

Come and chat with the author and immerse yourself in the sensitive, enchanting world of her stories, perfect for young readers.

?? Saturday, April 25

? from 3pm

L’événement ✍️ Dédicace de Clara Hoffmann Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois