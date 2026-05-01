Crépy-en-Valois

✍️ Dédicace de Jean-Michel Palacios

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Écrivain depuis l’adolescence, Jean-Michel Palacios transforme la vie en poésie et les émotions en mots.

Nourri par la nature, la photographie et les arts, il écrit une oeuvre sensible qui explore l’intime et l’universel.

Venez découvrir son recueil Mes poésies de vie à la Médiathèque !

Samedi 30 mai

Vente et dédicace sur place.

Écrivain depuis l’adolescence, Jean-Michel Palacios transforme la vie en poésie et les émotions en mots.

Nourri par la nature, la photographie et les arts, il écrit une oeuvre sensible qui explore l’intime et l’universel.

Venez découvrir son recueil Mes poésies de vie à la Médiathèque !

Samedi 30 mai

Vente et dédicace sur place. .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

A writer since adolescence, Jean-Michel Palacios transforms life into poetry and emotions into words.

Inspired by nature, photography and the arts, his sensitive work explores the intimate and the universal.

Come and discover his collection Mes poésies de vie at the Médiathèque!

? Saturday May 30th

Sale and signing on site.

L’événement ✍️ Dédicace de Jean-Michel Palacios Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois