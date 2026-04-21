✧ FESTIVAL de Jazz des 5 Continents ✧ DAOUD x BENOÎT MOREAU TRIO Jouques

Jouques

✧ FESTIVAL de Jazz des 5 Continents ✧ DAOUD x BENOÎT MOREAU TRIO

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 Horaires de représentation de 18h à 23h30. Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

✧ EVENEMENT ✧ Festival de Jazz des 5 Continents ✧ daoud x Benoît Moreau Trio

Cette année, le Festival de Jazz des 5 Continents revient à Jouques pour une 6e édition, le SAMEDI 13 JUIN 2026, dans le cadre exceptionnel du Domaine de la Traconnade.

✧ EVENEMENT ✧ Festival de Jazz des 5 Continents ✧



Cette année, le Festival de Jazz des 5 Continents revient à Jouques pour une 6e édition, le SAMEDI 13 JUIN 2026, dans le cadre exceptionnel du Domaine de la Traconnade.



Une bastide, un parc, la lumière du soir qui descend doucement… quelques notes qui s’élèvent, un verre à la main, des échanges, des regards. Ici, le jazz se vit autant qu’il s’écoute.



Comme chaque année, la soirée met à l’honneur les vignerons et producteurs du territoire, pour une dégustation qui accompagne la musique et prolonge l’expérience.



À l’affiche



Benoît Moreau Trio

Guitariste et compositeur formé au Conservatoire de Marseille, Benoît Moreau développe un univers mêlant jazz, rock et folk. Son trio propose des compositions originales, portées par une approche sensible et accessible.



daoud

Trompettiste et compositeur, daoud explore une musique contemporaine qui s’affranchit des codes du jazz, jouant sur les contrastes entre tension et douceur, écriture et improvisation.



️ Billetterie Bientôt en ligne !



Ouverture des portes à 18h30 | Parking sur place



✨ Une soirée soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Jouques

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✧ Jouques, terre d’exception ✧

⛲ Bureau de Tourisme

33 bis, bd de la République



04 42 63 75 04

culture@jouques.fr | communication@jouques.fr

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#JouquesCulture #MarseilleJazz #Jazz #Concert #JouquesTerreDexception .

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 75 04 communication@jouques.fr

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English :

? EVENT ? Festival de Jazz des 5 Continents ? daoud x Benoît Moreau Trio

This year, the Festival de Jazz des 5 Continents returns to Jouques for its 6th edition, on SATURDAY JUNE 13, 2026, in the exceptional setting of the Domaine de la Traconnade.

L’événement ✧ FESTIVAL de Jazz des 5 Continents ✧ DAOUD x BENOÎT MOREAU TRIO Jouques a été mis à jour le 2026-04-21 par Commune de Jouques