✧ Marché de Noël ✧ Saveurs & Créateurs Jouques

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 16h. Ancienne Gare Jouques Bouches-du-Rhône

✧ MARCHE DE NOEL ✧ Saveurs & Créateurs 6e édition

Dimanche 14 décembre 2025

De 10 h à 16 h

Avenue de la Gare, Jouques (Ancienne Gare)



Cette année, le Marché de Noël de Jouques vous entraîne au Pays des Merveilles.



Plus de 50 exposants locaux artisans, créateurs et producteurs vous attendent pour une journée féérique, rythmée par la convivialité, les saveurs du terroir et l’esprit de fête.



Animations tout au long de la journée



La journée sera animée par la Banda du Dock, une fanfare décalée et festive programmée dans le cadre du dispositif Provence en Scène du Département.



Nous accueillerons également la Compagnie Morphose, dont les performeurs, comédiens et échassiers vous plongeront dans l’univers d’Alice au Pays des Merveilles.



Un photobooth (by Photomatik) sera à disposition du public, avec tirages gratuits toute la journée.



Un shooting photo sera également proposé sur place, assuré par Solène Martin, avec une photo numérique offerte.



Enfin, Alice de l’association Les Ricochets animera des ateliers cyanotype et lino-gravure (sur réservation).



L’ensemble de ces animations est offert par la Municipalité afin de permettre à tous les visiteurs de profiter pleinement de cette journée féérique.



Décors et scénographie

Une ambiance immersive rendue possible grâce au partenariat avec Élan Jouques et Histoire sans Fin (Venelles), qui mettent à disposition du mobilier et divers éléments permettant de constituer les décors et l’univers scénographié du marché.



Sur place

Restauration, buvettes et gourmandises proposées par les associations locales pour régaler petits et grands tout au long de la journée.



Partenaire média Radio Verdon



Informations exposants

Les candidatures sont désormais clôturées.

La plupart des exposants ont déjà été contactés. Pour les autres, merci de patienter encore un peu un courrier contenant toutes les informations pratiques vous sera communiqué très prochainement.



━━━━━━━━━━━━━━━

Jouques, terre d’exception

Bureau de Tourisme

33 bis, boulevard de la République, 13490 Jouques

04 42 63 75 04

tourisme@jouques.fr

| communication@jouques.fr



━━━━━━━━━━━━━━━



#Jouques2025 #SaveursetCreateurs #JouquesNoel #JouquesEvenement #JouquesTerreDexception #DuranceRiveGauche #ProvenceEnScene .

