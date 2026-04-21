✧ RODÉO ✧ Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade | Porté par la direction artistique de Josette Baïz Jouques

Jouques

✧ RODÉO ✧ Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade | Porté par la direction artistique de Josette Baïz

Samedi 16 mai 2026 Horaires de représentation de 18h à 20h. Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

✧ SPECTACLE ✧ RODÉO Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade ✨ Porté par la direction artistique de Josette Baïz Samedi 16 mai 2026 18h

Jouques ️ Spectacle gratuit

✧ SPECTACLE ✧ RODÉO Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade ✨ Porté par la direction artistique de Josette Baïz

Samedi 16 mai 2026 18h

Jouques

️ Spectacle gratuit



À l’origine, le rodéo est une fête, un moment de partage et de défis. Avec cette création, la Cellule hip-hop du Groupe Grenade s’empare de cet esprit pour proposer une pièce vive et accessible à tous, au cœur des cultures urbaines.



Pendant 40 minutes, 9 danseurs investissent l’espace public à travers 7 tableaux, mêlant différentes techniques du hip-hop. Entre figures aériennes et mouvements au sol, la pièce explore une danse en constante évolution, où les styles se croisent et se réinventent dans une énergie collective communicative.



Porté par la direction artistique de Josette Baïz, ce projet réunit des danseurs confirmés et une nouvelle génération issue notamment de la pièce STOLAR, dans un esprit de transmission et de création partagée.



Ce spectacle est proposé dans le cadre du Parcours Artistique Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence



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✧ Jouques, terre d’exception ✧

⛲ Bureau de Tourisme

33 bis, bd de la République

04 42 63 75 04

culture@jouques.fr

| communication@jouques.fr



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#JouquesCulture #SpectacleVivant #Danse #HipHop #ParcoursArtistique #JouquesTerreDexception .

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 75 04 communication@jouques.fr

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English :

? SHOW ? RODÉO Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade ? Under the artistic direction of Josette Baïz Saturday, May 16, 2026 6pm

Jouques ? Free show

L’événement ✧ RODÉO ✧ Cellule hip-hop | Cie & Groupe Grenade | Porté par la direction artistique de Josette Baïz Jouques a été mis à jour le 2026-04-21 par Commune de Jouques