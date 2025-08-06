✨ Animation scientifique en camping : découverte et exploration D152, 56520 Guidel Guidel

✨ Animation scientifique en camping : découverte et exploration Mercredi 6 août, 10h00 D152, 56520 Guidel Morbihan

Lors de cette animation scientifique en camping, nous proposons une immersion ludique et éducative autour de l’environnement et des sciences . Les participant·e·s pourront découvrir le fonctionnement des éoliennes ️ et les enjeux des énergies renouvelables ⚡.

Au programme :

Construction et lancement de fusées à eau, pour comprendre les principes de la propulsion et de la physique.

☀️ Observation du Soleil, grâce à du matériel adapté, pour mieux connaître notre étoile et son influence sur notre planète.

Observation nocturne du ciel, pour initier petits et grands à l’astronomie et découvrir constellations, planètes et étoiles.

Cette animation permet à tous, enfants et adultes, d’apprendre en s’amusant et de sensibiliser à la préservation de notre environnement .

© Ministère de la Culture-Planète Sciences