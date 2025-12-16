✨ Atelier : Comment réaliser un CV efficace ? ✨ MJC maison de suède Rennes
✨ Atelier : Comment réaliser un CV efficace ? ✨ MJC maison de suède Rennes 6 janvier – 2 juin 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Vous cherchez un emploi, un stage ou une formation et vous ne savez pas comment mettre en valeur votre parcours ?
La MJC Maison de Suède vous propose un atelier pratique pour apprendre à réaliser un CV clair, professionnel et adapté à vos objectifs
Tous les premiers mardis de chaque mois :
➡️ 6 janvier
➡️ 3 février
➡️ 3 mars
➡️ 7 avril
➡️ 5 mai
➡️ 2 juin
Sans rendez-vous
MJC Maison de Suède – 5 rue de Suède, 35200 Rennes
Renseignements : 02 99 51 61 70
Que vous soyez débutant·e ou que vous souhaitiez améliorer votre CV, venez bénéficier de conseils et d’un accompagnement personnalisé !
On vous attend nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-06T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00
mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine