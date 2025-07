✨ Bulles d’Europe Dégustation de vins effervescents RN7 Châteauneuf-le-Rouge

✨ Bulles d’Europe Dégustation de vins effervescents

Jeudi 28 août 2025 de 19h à 21h. RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 25 EUR

Début : Jeudi 2025-08-28 19:00:00

Préparez-vous à faire pétiller vos papilles !

Lors de cet atelier convivial, partez à la découverte des bulles emblématiques d’Europe

Cava espagnol, Prosecco italien, Clairette de Die, Crémant d’Alsace et un pétillant rosé IGP Méditerranée un véritable tour d’horizon des terroirs effervescents.



Dégustation commentée

Accords mets & bulles

À partir de 19h Boutique du domaine



Places limitées réservation obligatoire.

Un moment léger, frais et festif à ne pas manquer ! .

RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com

