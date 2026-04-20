✨ COSMOFOLIE UN MOT, MILLE UNIVERS ✨️ Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

✨ COSMOFOLIE UN MOT, MILLE UNIVERS ✨️

Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:45:00

Date(s) :

2026-05-29

Spectacle d’improvisation théâtrale

✨️ CosMoFolie Un mot, mille univers ✨️

Bienvenue dans la constellation de CosMoFolie, un spectacle de théâtre improvisé où, en un instant, un seul mot devient la clé d’une multitude de mondes inexplorés. Chaque représentation est unique, car chaque mot lancé au début du spectacle ouvre un nouveau champ d’aventures, d’émotions et de découvertes.

Les artistes, équipés de leur créativité et de leur spontanéité, explorent des histoires surprenantes où fusionnent humour, poésie et émotions, dans un rythme effervescent et ininterrompu.

Embarquez pour CosMoFolie, un voyage où le possible devient infini ! 8 .

Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Improvisation show

L’événement ✨ COSMOFOLIE UN MOT, MILLE UNIVERS ✨️ Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE