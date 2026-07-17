✨ Découvrez les trésors du Logis médiéval de Tessé lors d’une visite guidée exceptionnelle, Logis médiéval de Tessé, La Forêt-de-Tessé

Informations pratiques

✨ Découvrez les trésors du Logis médiéval de Tessé lors d’une visite guidée exceptionnelle 19 et 20 septembre Logis médiéval de Tessé Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes du Logis médiéval de Tessé !

Laissez-vous surprendre par ce lieu chargé d’histoire, patiemment restauré depuis plus de 30 ans par les bénévoles de l’association ARSIMED.

Découvrez en exclusivité plusieurs nouvelles salles entièrement restaurées et plongez dans l’histoire fascinante du Logis et de son environnement à travers une présentation passionnante.

Un voyage au cœur du Moyen Âge vous attend !

Logis médiéval de Tessé 4 rue du logis, 16240 La Forêt-de-Tessé La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 29 03 51 http://www.arsimed.net Découvrez ce logis médiéval construit du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par l’association ARSIMED.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes du Logis médiéval de Tessé !

©Arsimed