✨ Deuxième Édition – Soirée Femmes ! ✨ Mairie de Quartier Bréquigny Rennes Samedi 6 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Après le succès de la première, nous vous donnons rendez-vous pour cette 2ᵉ édition d’une soirée dédiée aux femmes : convivialité, partage et bonne humeur seront au rendez-vous ! ✨

Samedi 6 décembre

⏰ À partir de 19h

️ Tarif : 10 € par personne

Sur inscription uniquement

Inscriptions et renseignements :

➡️ À la MJC Maison de Suède

➡️ Ou par téléphone au 02 99 51 61 70

Réservez vite votre place, les inscriptions sont déjà ouvertes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T22:30:00.000+01:00

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Mairie de Quartier Bréquigny 1 place de la Communauté, 35031 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine