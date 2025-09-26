✨ Fest Noz à La Croisée Vendredi 26 septembre à 20h00 ✨ Lopérec
✨ Fest Noz à La Croisée Vendredi 26 septembre à 20h00 ✨
Lopérec Finistère
Début : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Pour fêter notre départ en vacances, on vous invite à une grande soirée Fest Noz à La Croisée
Au programme
Tarzhus
Paotred ar Riwol
Cap’taine Cook
Trebaol / Cornec
La Croisée Lopérec
Bar & Tapas sur place
️ Entrée libre Participation au chapeau .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
