✨ Fest Noz à La Croisée Vendredi 26 septembre à 20h00 ✨ Lopérec

Lopérec Finistère

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Pour fêter notre départ en vacances, on vous invite à une grande soirée Fest Noz à La Croisée

Au programme

Tarzhus

Paotred ar Riwol

Cap’taine Cook

Trebaol / Cornec

La Croisée Lopérec

Bar & Tapas sur place

️ Entrée libre Participation au chapeau .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

