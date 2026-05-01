Le Plessis-Belleville

✨ Festivités de la Pentecôte ️

Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Plessis-Belleville vous invite à célébrer les Festivités de la Pentecôte le dimanche 24 mai 2026 !

Venez vivre une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la musique, du partage et de la magie.

Au programme :

retraite aux flambeaux dans les rues de la commune dès 21h30

grand feu d’artifice à 23h00

fête foraine pour petits et grands au parking EGB.

Avec la participation du groupe Karibbean Dream, laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et festive.

Un rendez-vous incontournable à partager en famille ou entre amis ! ✨

Dimanche 24 mai

Le Plessis-Belleville vous invite à célébrer les Festivités de la Pentecôte le dimanche 24 mai 2026 !

Venez vivre une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la musique, du partage et de la magie.

Au programme :

retraite aux flambeaux dans les rues de la commune dès 21h30

grand feu d’artifice à 23h00

fête foraine pour petits et grands au parking EGB.

Avec la participation du groupe Karibbean Dream, laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et festive.

Un rendez-vous incontournable à partager en famille ou entre amis ! ✨

Dimanche 24 mai .

Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France accueil@mairieleplessisbelleville.fr

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English :

Le Plessis-Belleville invites you to celebrate the Pentecost Festivities on Sunday, May 24, 2026!

Come and enjoy an evening of music, sharing and magic.

On the program?

? torchlight procession through the streets of the town from 9:30 p.m

? fireworks display at 11:00 pm

? funfair for young and old in the EGB parking lot.

With the Karibbean Dream band, let yourself be carried away by a warm and festive atmosphere.

A not-to-be-missed event to share with family and friends!

? Sunday May 24th

L’événement ✨ Festivités de la Pentecôte ️ Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois