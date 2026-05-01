✨ Festivités de la Pentecôte ️ Le Plessis-Belleville
✨ Festivités de la Pentecôte ️ Le Plessis-Belleville dimanche 24 mai 2026.
Le Plessis-Belleville
✨ Festivités de la Pentecôte ️
Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le Plessis-Belleville vous invite à célébrer les Festivités de la Pentecôte le dimanche 24 mai 2026 !
Venez vivre une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la musique, du partage et de la magie.
Au programme :
retraite aux flambeaux dans les rues de la commune dès 21h30
grand feu d’artifice à 23h00
fête foraine pour petits et grands au parking EGB.
Avec la participation du groupe Karibbean Dream, laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et festive.
Un rendez-vous incontournable à partager en famille ou entre amis ! ✨
Dimanche 24 mai
Le Plessis-Belleville vous invite à célébrer les Festivités de la Pentecôte le dimanche 24 mai 2026 !
Venez vivre une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la musique, du partage et de la magie.
Au programme :
retraite aux flambeaux dans les rues de la commune dès 21h30
grand feu d’artifice à 23h00
fête foraine pour petits et grands au parking EGB.
Avec la participation du groupe Karibbean Dream, laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et festive.
Un rendez-vous incontournable à partager en famille ou entre amis ! ✨
Dimanche 24 mai .
Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France accueil@mairieleplessisbelleville.fr
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English :
Le Plessis-Belleville invites you to celebrate the Pentecost Festivities on Sunday, May 24, 2026!
Come and enjoy an evening of music, sharing and magic.
On the program?
? torchlight procession through the streets of the town from 9:30 p.m
? fireworks display at 11:00 pm
? funfair for young and old in the EGB parking lot.
With the Karibbean Dream band, let yourself be carried away by a warm and festive atmosphere.
A not-to-be-missed event to share with family and friends!
? Sunday May 24th
L’événement ✨ Festivités de la Pentecôte ️ Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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