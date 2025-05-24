✨ LA GARDEN 2025 – PREMIÈRE ÉDITION ✨ Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Entrée payante

Début : 2025-05-24T17:30:00 – 2025-05-24T23:30:00

Samedi 24 mai | ⏰ 17h30 – 23h30

Les jardins de l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat

La première édition de LA GARDEN 2025 arrive à Bordeaux pour une soirée inoubliable en plein air. Plonge dans un univers où musique électronique, nature et bonne humeur se rencontrent pour créer une expérience unique.

AU PROGRAMME

TONY ROMERA – DJ et producteur français talentueux, connu pour ses sets puissants et énergiques. Révélé sur la scène internationale, il se distingue par son style unique mêlant house, tech house et minimal.

Il est durant ces derniers mois une des figures de proue du label Toolroom, avec de gros succès à l’image de son remix de Raw, placé en top charts durant de nombreuses semaines et cumulant plus de 20M d’écoutes, il signe également sur les labels Black Book, COCO et Issues.

2025 sera une année majeure avec de grosses releases et collabs prévues, ainsi que des shows et résidences majeures sur Ibiza, Londres, Mykonos, Miami …

Teoma B2B Adikt – Un duo explosif pour bien débuter la soirée.

Aleks Cameron B2B AWKD – Un set électro groove pour te faire danser.

✨ UNE SOIRÉE IMMERSIVE ✨

Performances live pour ajouter de la magie à l’événement.

Show lumière pour une ambiance visuelle qui accompagne parfaitement la musique.

Bars & food courts pour une pause gourmande entre deux sets.

⛔ Événement interdit aux mineurs (contrôle d’identité à l’entrée).

Tenue correcte exigée

️ BILLETTERIE OUVERTE – Places limitées, ne tarde pas à réserver !

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

