✨ La Petite Rennes au Square de Copenhague ! ✨ Copenhague, Stockholm Rennes Mardi 16 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Mardi 16 décembre ⏰ De 15h à 18h

Venez faire réparer votre vélo gratuitement grâce à l’atelier mobile de La Petite Rennes !

Que ce soit pour un réglage, une petite réparation ou un conseil, ils seront là pour vous aider.

Profitez-en, c’est ouvert à toutes et à tous !

0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Copenhague, Stockholm Square de Copenhague, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine