✨ La Petite Rennes au Square de Copenhague ! ✨ Copenhague, Stockholm Rennes Mardi 16 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Mardi 16 décembre ⏰ De 15h à 18h
Venez faire réparer votre vélo gratuitement grâce à l’atelier mobile de La Petite Rennes !
Que ce soit pour un réglage, une petite réparation ou un conseil, ils seront là pour vous aider.
Profitez-en, c’est ouvert à toutes et à tous !
Début : 2025-12-16T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-16T18:00:00.000+01:00
0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
Copenhague, Stockholm Square de Copenhague, 35200 rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine